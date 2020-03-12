Автобусные рейсы из Томска до Парабели и Каргаска могут быть возобновлены

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Ася Вострикова

В Томской области ведется работа по возобновлению регулярных автобусных маршрутов «Томск — Парабель» и «Томск — Каргасок», сообщает региональный Департамент транспорта.



По сообщению начальника департамента Юрия Баева, на март – апрель 2020 года запланировано проведение конкурса среди перевозчиков на выполнение перевозок по маршруту № 558 «Томск – Парабель». С января 2020 и в настоящее время также проводятся конкурсы перевозчиков по регулярному маршруту № 559 «Томск – Каргасок» с заездом в Парабель, добавил Баев.

Рейсы на Каргасок приостановили в сентябре 2014 года. С апреля по сентябрь 2015 года были попытки реанимировать маршрут, но они оказались безуспешными. Парабельский маршрут продержался дольше – до декабря 2018 года.

Сейчас билеты на автобусные рейсы по этим направлениям в кассах автовокзала купить невозможно, однако это не мешает транспортному сообщению между областным центром и северными районами.

По информации от начальника службы эксплуатации «Томскавтотранса» Валерия Жуйкова, официальные перевозчики (муниципальные унитарные предприятия «Парабельское АТП» и «Каргасокское АТП») не выдержали конкуренции с междугородними такси и были вынуждены отказаться от данных маршрутов. И хотя рейсы частников фактически стали регулярными, перевозчики не проверяются, контроля на линии нет.

Тэги/темы: