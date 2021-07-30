В Томске появится мурал по мотивам работ советского архитектора-авангардиста

Мурал на основе работы архитектора эпохи авангарда Якова Чернихова появится в новом пространстве «Место силы креативных индустрий» за ТГАСУ. Об этому «Томскому Обзору» рассказала координатор проекта сотрудница международного научного отдела ТГАСУ Ника Еремина.

«Работа над муралом уже стартовала. Начали наносить основание, в понедельник продолжим и в тот же день, поздно вечером нанесем основные контуры. К концу следующей недели рисунок должен быть готов», — сказала Ника Еремина.

Изображение украсит одну из стен университетского корпуса. Автор идеи — известный томский художник-граффитист Олег Scout.

«Олег окончил архитектурный факультет и когда узнал, что мы будем делать площадку для разных креативных индустрий, пришел на первую встречу-стройку. Осмотрелся и сказал, что хочет сделать какой-нибудь рисунок. Сам подобрал стену, сделал несколько эскизов. В итоге было решено сделать рисунок на на основе работы Якова Чернихова из его серии „Архитектурные фантазии“ 1920-х годов XX века», — рассказала координатор проекта.

Финансовую поддержку оказала компания СТК, которая в настоящее время реализует проект IT-парка «Герцен».

«Мы связались с ними, предложили поучаствовать, они согласились. Поскольку IT-парк тоже будет отчасти про креативные индустрии, и мы уже работали с ними по концепции, то тематически и наша работа, и их проект хорошо связываются», — отметила Ника Еремина.

В эту субботу, 31 июля в пространстве «Место силы креативных индустрий» пройдет последняя «общественная стройка», принять участие в которой может любой желающий. Но работа над оформлением пространства еще продолжиться.

«Скорее всего, пространство начнет работать раньше, но торжественное открытие мы будем делать к сентябрю, чтобы соединить это с началом учебного года. Плюс к этому времени решить вопрос с экспозициями. Мы уже договорились с разными граффитистами, Музеем славянской мифологии, хотим подобрать еще что-нибудь, что можно выставить в новом пространстве», — сказала Ника Еремина.

Напомним, новое пространство для представителей креативных индустрий проектируют Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) и «Родные города» — программа социальных инициатив «Газпром нефти». Проект стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока». Новая площадка находится рядом с главным зданием ТГАСУ и входит в общий архитектурный ансамбль учебных корпусов вуза.

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