«20 лет в граффити»: томский художник Олег Scout о творчестве, первой книге и умиротворении

30 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Известный томский граффитист Олег Scout выпустил свою книгу «20 лет в граффити».

Пока она существует в единственном экземпляре. На презентации, которая состоялась на фестивале Street Vision, художник рассказал о том, как пришел в граффити и как появилась идея книги.

Поговорили с Олегом подробнее о проекте, прошлых и настоящих работах.

Космическое время

Фото: Серафима Кузина

Любовь к рисованию у Олега с детства. Ее помогли развить мама и дедушка — они тоже рисовали.

— В 80-х, когда я был маленьким, мама оформляла картинки к Новому году — рисовала снеговиков. Тогда не было белил, только зубная паста. Мама делала так: ставила кисточкой точку, она «разъезжалась» в разные стороны и получались забавные снежинки.

Осознанно к творчеству Олег подошел классе в шестом:

— Помню, как меня вдохновил сам процесс рисования баллончиком: ты нажимаешь на кэп*, а у тебя краска вылетает — это было что-то космическое. То есть, ты, не прислонясь к поверхности, можешь что-то нарисовать! Как только я начал в 6-м классе этим заниматься, сразу понял, что это не на год-два, а, может, на всю жизнь. Нашел свое еще в юности.

*Кэп — сменная насадка на баллон с краской. Они различаются толщиной линии и возможным напором.

Фото: Серафима Кузина

В 1999 году, когда Россию захлестнула волна хип-хопа, Томск не остался в стороне. Тогда на стенах городских зданий появлялись работы старших «коллег по цеху» — Дэна, Джана, Славы Малого, которыми Олег вдохновлялся. Со своими школьными друзьями он перерисовывал в блокнот уличные граффити, обложки рэп-альбомов — первый альбом Децла, Дельфина, Шэffа, 2Pac’а, ONYX. Это продолжалось с 7 по 9 класс.

Презентация книги «20 лет в граффити» на фестивале Street Vision Фото: Серафима Кузина

Олег выбрал себе псевдоним — Lex. Но потом он узнал, что в Томске уже есть художник с таким именем. Так появился Scout.

— «Scout» в переводе — разведчик. А разведчики узнают какую-то информацию. Я в школе постоянно с учителями договаривался, чтобы с уроков отпустили, ну и к директору меня часто вызывали, естественно, — поясняет художник неслучайность выбора.

Первая работа, нарисованная в 2002 году Фото: Серафима Кузина

Scout продолжал развиваться и рисовать: экспериментировал с формами, шрифтами цветами. А в 2003 году записался на дополнительные курсы при архитектурном факультете в ТГАСУ, чтобы улучшить свое мастерство.

— Для меня рисовать граффити — это медитация. И она продолжается еще со школы. Я словил этот момент: когда ты рисуешь, ты спокоен, твой мозг спокоен — ты просто погружен в рисунок. Тебя не заботит какой-то внешний суматошный мир. И до сих пор так. Граффити — это умиротворение.

Время ORST

Фото: Серафима Кузина

— В Томске была брейк-данс команда ORST. Мы рисовали, с нами постоянно ходил Амир из ORST и говорил: «Пацаны, напишите за нашу брейк-команду ORST!». А нам не особо хотелось за кого-то рисовать. Нам бы свои теги поставить: Scout, Dan. А он все просил: «Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны...». Мы согласились и рисовали за би-боев. А потом в один прекрасный момент подумали: «Чего мы просто так пишем?» И сказали Амиру: «Давай уже будем в команде». Они посоветовались, и мы стали частью ORST. В одно время мы развивали хип-хоп в Томске: Амир — брейк-данс, мы — граффити. Потом появились рэперы, кто читал, кто на пластинках, вертушечки, скретчи... Классная была тусовка.

Фото: Серафима Кузина

Работа в команде дает рывок, стимул для развития, больше возможностей и идей, убежден Олег. Художники помогали организовывать фестиваль «Кислород», а в 2011 году провели свой — PigMent. На тот момент команде было уже четыре года, они рисовали вместе с новосибирскими и кемеровскими художниками.

— PigMent был сплочением трех разных городов Сибири. Когда ты делаешь что-то не только в пределах своего города, это очень круто, — вспоминает Scout. — Со временем команда распалась: все повзрослели, у всех появились семьи, ответственность. Но мы продолжаем общаться. Ты не можешь долго оставаться один — это прямая дорога в депресняк. В любом случае, когда ты чем-то занимаешься, находишь единомышленников — как птицы находят таких же птиц с одинаковым оперением.

Свой шрифт, своя школа

Название фото Фото: Серафима Кузина

После 8 лет рисования у Олега появилась мысль создать свой шрифт.

— В чем заключалась идея: плавные объемные формы натянутой сеткой координат и фирменной буквой «О» в центре. Не видел, чтобы кто-то рисовал нечто подобное. Эта форма называется гиперболический параболоид только в объеме, с сеткой координат. Название пока не придумал, потому что шрифт какой-то космический. Я вообще больше всего люблю рисовать шрифты. Персонажей тоже могу, у меня архитектурное образование. Формы, объемы, перспективы — все это знаю. Но просто не лежит у меня к ним душа, мне интересны буквы.

Фото: Серафима Кузина

В 2010 году Олег создал в Томске свою граффити-школу OR.ST crew’s Graffiti school — к этому времени он уже понял, что «нормально красит» и готов делиться своим опытом с подрастающим поколением. Студия просуществовала два года, потом Олег вместе с командой решил отказаться от этой затеи:

— Как оказалось, учиться где-то рисовать граффити — не всегда интересно. Дети нередко ходят в кружки, потому что их туда отдают родители, а не по своей воле. Но граффити нельзя так научится. когда пришел — и тебе все показали, рассказали. Здесь на первом месте самообразование: ты сам познаешь формы, сам рисуешь. Если заставлять кого-то что-то делать, ничего не получится, нужно желание. Поэтому мы и решили закрыть школу — поняли, что научить граффити нельзя.

20 лет в одной книге

Фото: Серафима Кузина

— За 20 лет идеология моего рисунка, конечно, поменялась, — говорит Scout. — Раньше это был жесткий протест системе: в 16-17 лет кровь кипит, самое время вандализма. Сейчас такого уже нет, хочется все преподать красиво. И на коммерческий уровень выходить, задумываешься, как монетизировать свое искусство. Понятно, что социум сформировался, люди понимают, что граффити — это не вандализм. На политические темы я не рисую, хоть и думал об этом, и за политикой активно слежу последние пару лет. Но чтобы переносить какие-то свои переживания, эмоции на улицу — нет.

Проблемы с полицией были только однажды, вспоминает граффитист:

— Поехали мы как-то на Томск-II и прямо с перрона стали красить электричку. За нами погнались охранники. А была весна, скользко, в общем, рухнули в грязь. Охрана нас догнала, случилась небольшая потасовка. Мне выбили нос ногой, потом в отделении вставлял его сам. Просидели там до 9 утра и нас отпустили. На следующий день в какой-то томской газете вышла статья, что вандалы разрисовали скоростную электричку и нанесли ущерб в 100 тыс. рублей. На этом вся история закончилась. С нас не требовали никаких денежных компенсаций, просто подержали в отделении, сняли отпечатки пальцев. Но больше ничего подобного я и не творил, не мое это.

Фото: Серафима Кузина

С 2015 года Олег начал сольную карьеру, коммерческие заказы выполняет один.

— Есть ребята такого же уровня, но они находятся в другом городе. А в Томске никого подходящего нет, с точки зрения искусства, подачи. Я очень сильно заморачиваюсь со шрифтами. Ребята, с которыми мы раньше рисовали, ушли в дизайн. Многим интересно встретиться, порисовать, у меня же это на другой уровень выходит.

А в 2020-м году, когда заказов особо не было, Олег решил наконец выпустить книгу, идея которой пришла к нему еще десять лет назад.

Фото: Серафима Кузина

— Я начал писать книгу год назад на карантине. 2020-й год — он у всех получился вверх тормашками. Но это время можно было провести с пользой. Я подумал: что я могу сделать дома, чтобы это было по кайфу мне и вообще всем. Решил подбить архив и написать книгу.

Scout собрал все папки с материалами по годам, отнес их фотографу, скомпоновал и начал писать текст о своей истории в граффити. Презентация книги широкой публике состоялась в рамках нынешнего фестиваля Street Vision.

Фото: Серафима Кузина

— Мне хотелось поделиться своим творчеством за 20 лет с людьми вот в таком книжном формате. Многие меня знают, но многие не видели моих эскизов, только то, что встречали на улицах. Книга была написана для своих пацанов и для начинающих художников. Чтобы можно было посмотреть эволюцию развития моего творчества и чтобы каждый начинающий мог осознать, на каком этапе он находится, — говорит художник.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Юлия Плеханова

Фото: Серафима Кузина

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