Главврачи томских больниц проведут дистанционный «Открытый прием»

30 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: HalGatewood.com on Unsplash

В понедельник, 2 августа, с 17 до 19 часов руководители больниц и поликлиник Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием», сообщает пресс-служба администрации региона.

Задать вопросы руководителям медучреждений жители региона смогут по телефонам медицинских организаций.

В этом году общение пациентов с главными врачами запланировано также на 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации «Открытый прием» будет проходить очно либо дистанционно.

Проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам главврачей. Со старта проекта прошло 26 «Открытых приемов», в ходе которых главврачам поступило 1588 обращений. С декабря 2020-го прием проводится дистанционно, пациенты обращаются к руководителям медорганизаций по телефону.

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