Двое подростков застряли на бакене в Томске
Накануне, 24 июля, в Томске сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам спасли двух подростков, застрявших на бакене на середине реки Томь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пловцов обнаружили в 15.40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи. Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С подростками провели профилактическую беседу.
В МЧС призывают людей соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и контролировать досуг детей в летний период. Нахождение несовершеннолетних у воды без присмотра взрослых недопустимо.
Очевидцев ЧП на водоемах просят позвонить на единый номер экстренных служб 112.
Узнать, как работают патрули ГИМС можно в нашем материале.
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