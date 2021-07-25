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Двое подростков застряли на бакене в Томске

Происшествия, Томские новости, бакен утонул заплыл пловец ГИМС Двое подростков застряли на бакене в Томске

Накануне, 24 июля, в Томске сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам спасли двух подростков, застрявших на бакене на середине реки Томь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пловцов обнаружили в 15.40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи. Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С подростками провели профилактическую беседу.

В МЧС призывают людей соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и контролировать досуг детей в летний период. Нахождение несовершеннолетних у воды без присмотра взрослых недопустимо.

Очевидцев ЧП на водоемах просят позвонить на единый номер экстренных служб 112.

Узнать, как работают патрули ГИМС можно в нашем материале.

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