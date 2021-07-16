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За сутки в Томской области зарегистрировано более 100 случаев заболевания COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция За сутки в Томской области зарегистрировано более 100 случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 105 случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человек. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,75.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 35 412 случаев заболевания коронавирусом. 33 005 заболевших выздоровели.

Напомним, сегодня в Томске открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19. Он располагается в здании Октябрьского рынка по Иркутскому тракту, 61, строение 6. Подробнее о пунктах вакцинации и режимах их работы можно узнать здесь.

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