Завтра в Томске откроется еще один пункт вакцинации от COVID-19

15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Завтра, 16 июля, в Томске в здании Октябрьского рынка по Иркутскому тракту, 61, строение 6 откроется новый пункт вакцинации от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, двух недель до 30 июля все желающие в порядке живой очереди с 9 до 16 часов смогут поставить здесь первый компонент прививки. Второй компонент здесь поставят спустя три недели, с 6 августа.

Томичи, которые привились в мобильном пункте вакцинации у ТРЦ «Изумрудный город» 26 и 27 июня, смогут завершить иммунизацию, поставив второй компонент прививки в эту субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, с 10 до 16 часов.

Привиться первым компонентом вакцины томичи смогут в субботу, 17 июля, в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на Карла Маркса с 10 до 15 часов. В будние дни пункт вакцинации работает с 10 до 20 часов.

В выходные дни, 17 и 18 июля, с 10 до 16 часов привиться первым компонентом вакцины можно в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели: 7 и 8 августа соответственно.

Продолжают работать пункты вакцинации в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д, ул. Пушкина 63/5). Здесь с понедельника по пятницу до 30 июля желающие смогут привиться первым компонентом, до 20 августа — вторым. Время работы пунктов с 9 до 19 часов.

Продолжает работать стационарный пункт медсанчасти № 2 (Иркутский тракт, 156). Здесь любой желающий сможет привиться ежедневно с 10 до 18 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

График работы пунктов вакцинации в Томске

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