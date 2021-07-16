Депутаты томской облдумы проинспектировали объекты дорожного строительства

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Накануне, 15 июля, Совет Законодательной Думы Томской области провел выездное заседание, посвященное строительству ключевых объектов дорожной инфраструктуры региона. Речь идет о транспортной развязке с ж.д. Тайга — Томск I на 76-м километре, а также участков трасс Томск — Мариинск и Камаевка — Асино — Первомайское.

В заседании приняли участие спикер облдумы Оксана Козловская, вице-спикер Александр Куприянец, председатели профильных комитетов, руководители фракций, а также начальник областного департамента транспорта Юрий Баев, а также представители подрядчиков, которые выполняли работы в рамках госконтрактов.

Развязка

Первым пунктом работы выездного совещания стала развязка на 76м километре, запущенная в конце июня. Представитель подрядчика — областного ДРСУ — рассказал о проведенных здесь работах.

«Работы шли в шесть этапов. Первые подразумевали строительство кольца со стороны Мокрушина. Дальше был Путепровод и в 2019 году началось строительство развязки. В 2020 году оставалось построить туннель под железной дорогой, оборудовать съезды и подъезды», - рассказал представитель подрядчика.

Он также отметил и сложности, которые касались расселения прилегающих к объекту домов, жители которых не хотели уезжать. Кроме того подрядчику пришлось дорабатывать проект с учетом применения новых технологий, направленных на ускорение вводы развязки.

«Пожалуй, такого уровня технической сложности проект, который был реализован нашей строительной организации реализуется на территории Томской области впервые. Теперь у этой организации появился серьезный опыт. Очень надеюсь, что они смогут принимать участие в других подобных проектах», - отметила Оксана Козловская.

Она также добавила, что в реализации проекта удалось установить межведомственное взаимодействие, которое позволило проводить работы не останавливая движения поездов.

«Строительство 76 км — это только часть решения проблемы Степановского-Мокрушинского переезда. Нам предстоит двигаться дальше. Но дальнейшее строительство этого объекта — это совершенно другие деньги», - отметила Оксана Козловская.

В свою очередь Юрий Баев отметил, что развязка получит своего рода продолжение в проекте объезда Томска в юго-восточной части.

«В проработке два направления. Это продолжение развязки, проект нулевого пятого километра, малое транспортное кольцо, как мы его называем, первый этап обхода Томска в юго-восточной части. Это позволит связать новые микрорайоны — «Южные ворота-1», «Южные ворота-2», выезд с Зонального», - отметил Юрий Баев.

По его словам, объезд разгрузит и сделает очень быстрыми выезды из микрорайонов, позволит миновать магистрали с плотным движением. Проект уже проходит экспертизу. На данном этапе его стоимость оценивается в 5 млрд рублей.

«Это будет 5 км автомобильной дороги второй технической категории, три развязки, которые будут выходить на микрорайоны перспективной стройки. Достаточно технологичный проект. Всего объездная дорога будет 15 км, мы разбили ее на три этапа. Первые 5 км начнутся от кольца на Колларовском тракте и продолжатся в сторону Степановки», - отметил Юрий Баев.

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов отметил, что с учетом строящихся и проектируемых районов в южной части города нужно создавать условия для развития транспортной инфраструктуры.

«В южной части Томска уже построено 300 тыс. квадратных метров жилья. И еще порядка 700 тыс. кв. метров мы предполагаем построить. Мы получим здесь, предположительно, 40 тыс. человек проживающих, - сказал Сергей Автомонов. – Это (строительство развязки — прим.ред.) первый этап. Второй этап — площадь транспортная. Понятно, что сейчас будут там проблемы. Мы начали ставить там светофоры, превращая этот круг в перекресток».

Томск — Мариинск

Далее депутаты проинспектировали ремонтируемый участок дороги Томск — Мариинск. Здесь подрядчики работают на 5,67 километрах трассы. Стоимость проекта оценивается в более чем 130,5 млн рублей. Подрядчики укладывают верхний слой асфальтобетона с применением георешетки для усиления конструкции.

«Участок один из самых интенсивных в регионе. С проектировщиками мы сделали так, чтобы этот участок служил очень долго и не нарушая межремонтных сроков мог нести нагрузку», - отметил представитель подрядчика.

В свою очередь депутат регионального парламента Юрий Дроздов сообщил, что участок трассы на территории Томской области на сегодняшний день на 90% находится в нормативном состоянии за исключением тех, ремонт которых запланирован на ближайшие два года. Депутат также отметил, что к 2024 году участок автодороги Томск - Мариинск будет приведен в нормативное состояние на 100% в рамках нацпроекта.

Камаевка-Асино-Первомайское

Вторым пунктом работы выездного Совета стал участок трассы Камаевка — Асино — Первомайское, где в рамках нацпроекта ведутся масштабные работы по реконструкции 36 км автодороги. В итоге ремонтируемая часть трассы перейдет в третью техническую категорию, что увеличит ее пропускную способность и позволит дорожному полотну выдерживать вдвое большие нагрузки. Эти показатели увеличатся почти в два раза поток вырастет с 3,5 тыс. до 7, а нагрузка на ось — с 6 тонн до 11,5. Ширина проезжей части увеличится до 7,5 метров. Кроме того, после реконструкции трасса станет прямее, на ней станет меньше опасных поворотов и логов. Стоимость работ по реконструкции трассы составляет около 4 млрд рублей. Большая часть средств, 3,3 млрд, предоставлена федеральным бюджетом, 700 млн — из региональной казны.

На сегодняшний день объект готов на 30%, однако, подрядчики намерены сдать его на год раньше установленного контрактом срока — к концу 2022 года.

«В августе 2020 года был заключен контракт, к работам приступили в прошлом году. На сегодняшний день все подготовительные работы закончены. Выполнены работы по устройству малых водопропускных сооружений, 29 водопропускных труб готовы на 100% за исключением работ, которые будут выполняться после завершения основных работ, – отметил представитель заказчика. – Работы ведутся на нескольких участках одновременно, что дает право надеяться на то, что задача (ввести участок в эксплуатацию на год раньше — прим.ред.) будет выполнена в установленный срок».

Спикер облдумы уточнила у подрядчика особенности работы реверсивного движения, отметив, что ограничения вызывают недовольства жителей 6 районов, вынужденных стоять в пробках из-за ремонта.

«Я понимаю, что мы сейчас неудобства жителям приносим, но надо немного потерпеть. Мы договорились, что администрация Асиновского района проработает с жителями вопрос окон и мы в ручном режиме будем в период заезда на работу, всех этих перемещений, которые в определенное время производятся, в ручном режиме обеспечивать пропускную способность», - отметил представитель подрядной организации.

В свою очередь Оксана Козловская отметила, что реконструкция трассы увеличит динамику развития близлежащих районов.

«Мы все видели, насколько серьезная подрядная организация здесь работает. У основания здесь гарантия 8 лет, и само дорожное полотно порядка 5 лет. Меняется категория дороги. Учитывая, что в Асино, Зырянку, Первомайку приходит газ, я считаю, что совершенно другая будет динамика экономического развития восточного направления. То, что начинается подача газа в населенные пункты и одновременно идет строительство дороги — это очень важно. Конечно, это приведет к развитию бизнеса», - сказала Оксана Козловская.

Спикер отметила, что реконструируемый участок дороги в дальнейшем будет передан в федеральную собственность. Это случится после того, как будет проведен капремонт трассы Камаевка — Томск.

Нацпроект под присмотром

Подводя итог выездного совещания Оксана Козловская отметила, что работы на объектах должны быть продолжены и следить за их реализацией предстоит депутатам следующего созыва.

«Очень хорошие впечатления от тех объектов, которые мы увидели. Мы понимаем, что работы должны продолжаться не только в рамках выделенного финансирования, но и в дальнейшем. Это уже придется решать депутатам, которые избирутся в сентябре. Наша задача распределить приоритеты, которые мы сегодня видим для того, чтобы объект был завершен в срок», - отметила Оксана Козловская.

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