18+
18+

Депутаты томской облдумы проинспектировали объекты дорожного строительства

ЗД ТО, Томские новости, выезд депутаты дума законодательная дума проверка Депутаты томской облдумы проинспектировали объекты дорожного строительства

Накануне, 15 июля, Совет Законодательной Думы Томской области провел выездное заседание, посвященное строительству ключевых объектов дорожной инфраструктуры региона. Речь идет о транспортной развязке с ж.д. Тайга — Томск I на 76-м километре, а также участков трасс Томск — Мариинск и Камаевка — Асино — Первомайское.

В заседании приняли участие спикер облдумы Оксана Козловская, вице-спикер Александр Куприянец, председатели профильных комитетов, руководители фракций, а также начальник областного департамента транспорта Юрий Баев, а также представители подрядчиков, которые выполняли работы в рамках госконтрактов.

Развязка

Первым пунктом работы выездного совещания стала развязка на 76м километре, запущенная в конце июня. Представитель подрядчика — областного ДРСУ — рассказал о проведенных здесь работах.

«Работы шли в шесть этапов. Первые подразумевали строительство кольца со стороны Мокрушина. Дальше был Путепровод и в 2019 году началось строительство развязки. В 2020 году оставалось построить туннель под железной дорогой, оборудовать съезды и подъезды», - рассказал представитель подрядчика.

Он также отметил и сложности, которые касались расселения прилегающих к объекту домов, жители которых не хотели уезжать. Кроме того подрядчику пришлось дорабатывать проект с учетом применения новых технологий, направленных на ускорение вводы развязки.

«Пожалуй, такого уровня технической сложности проект, который был реализован нашей строительной организации реализуется на территории Томской области впервые. Теперь у этой организации появился серьезный опыт. Очень надеюсь, что они смогут принимать участие в других подобных проектах», - отметила Оксана Козловская.

Она также добавила, что в реализации проекта удалось установить межведомственное взаимодействие, которое позволило проводить работы не останавливая движения поездов.

«Строительство 76 км — это только часть решения проблемы Степановского-Мокрушинского переезда. Нам предстоит двигаться дальше. Но дальнейшее строительство этого объекта — это совершенно другие деньги», - отметила Оксана Козловская.

В свою очередь Юрий Баев отметил, что развязка получит своего рода продолжение в проекте объезда Томска в юго-восточной части.

«В проработке два направления. Это продолжение развязки, проект нулевого пятого километра, малое транспортное кольцо, как мы его называем, первый этап обхода Томска в юго-восточной части. Это позволит связать новые микрорайоны — «Южные ворота-1», «Южные ворота-2», выезд с Зонального», - отметил Юрий Баев.

По его словам, объезд разгрузит и сделает очень быстрыми выезды из микрорайонов, позволит миновать магистрали с плотным движением. Проект уже проходит экспертизу. На данном этапе его стоимость оценивается в 5 млрд рублей.

«Это будет 5 км автомобильной дороги второй технической категории, три развязки, которые будут выходить на микрорайоны перспективной стройки. Достаточно технологичный проект. Всего объездная дорога будет 15 км, мы разбили ее на три этапа. Первые 5 км начнутся от кольца на Колларовском тракте и продолжатся в сторону Степановки», - отметил Юрий Баев.

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов отметил, что с учетом строящихся и проектируемых районов в южной части города нужно создавать условия для развития транспортной инфраструктуры.

«В южной части Томска уже построено 300 тыс. квадратных метров жилья. И еще порядка 700 тыс. кв. метров мы предполагаем построить. Мы получим здесь, предположительно, 40 тыс. человек проживающих, - сказал Сергей Автомонов. – Это (строительство развязки — прим.ред.) первый этап. Второй этап — площадь транспортная. Понятно, что сейчас будут там проблемы. Мы начали ставить там светофоры, превращая этот круг в перекресток».

Томск — Мариинск

Далее депутаты проинспектировали ремонтируемый участок дороги Томск — Мариинск. Здесь подрядчики работают на 5,67 километрах трассы. Стоимость проекта оценивается в более чем 130,5 млн рублей. Подрядчики укладывают верхний слой асфальтобетона с применением георешетки для усиления конструкции.

«Участок один из самых интенсивных в регионе. С проектировщиками мы сделали так, чтобы этот участок служил очень долго и не нарушая межремонтных сроков мог нести нагрузку», - отметил представитель подрядчика.

В свою очередь депутат регионального парламента Юрий Дроздов сообщил, что участок трассы на территории Томской области на сегодняшний день на 90% находится в нормативном состоянии за исключением тех, ремонт которых запланирован на ближайшие два года. Депутат также отметил, что к 2024 году участок автодороги Томск - Мариинск будет приведен в нормативное состояние на 100% в рамках нацпроекта.

Камаевка-Асино-Первомайское

Вторым пунктом работы выездного Совета стал участок трассы Камаевка — Асино — Первомайское, где в рамках нацпроекта ведутся масштабные работы по реконструкции 36 км автодороги. В итоге ремонтируемая часть трассы перейдет в третью техническую категорию, что увеличит ее пропускную способность и позволит дорожному полотну выдерживать вдвое большие нагрузки. Эти показатели увеличатся почти в два раза поток вырастет с 3,5 тыс. до 7, а нагрузка на ось — с 6 тонн до 11,5. Ширина проезжей части увеличится до 7,5 метров. Кроме того, после реконструкции трасса станет прямее, на ней станет меньше опасных поворотов и логов. Стоимость работ по реконструкции трассы составляет около 4 млрд рублей. Большая часть средств, 3,3 млрд, предоставлена федеральным бюджетом, 700 млн — из региональной казны.

На сегодняшний день объект готов на 30%, однако, подрядчики намерены сдать его на год раньше установленного контрактом срока — к концу 2022 года.

«В августе 2020 года был заключен контракт, к работам приступили в прошлом году. На сегодняшний день все подготовительные работы закончены. Выполнены работы по устройству малых водопропускных сооружений, 29 водопропускных труб готовы на 100% за исключением работ, которые будут выполняться после завершения основных работ, – отметил представитель заказчика. – Работы ведутся на нескольких участках одновременно, что дает право надеяться на то, что задача (ввести участок в эксплуатацию на год раньше — прим.ред.) будет выполнена в установленный срок».

Спикер облдумы уточнила у подрядчика особенности работы реверсивного движения, отметив, что ограничения вызывают недовольства жителей 6 районов, вынужденных стоять в пробках из-за ремонта.

«Я понимаю, что мы сейчас неудобства жителям приносим, но надо немного потерпеть. Мы договорились, что администрация Асиновского района проработает с жителями вопрос окон и мы в ручном режиме будем в период заезда на работу, всех этих перемещений, которые в определенное время производятся, в ручном режиме обеспечивать пропускную способность», - отметил представитель подрядной организации.

В свою очередь Оксана Козловская отметила, что реконструкция трассы увеличит динамику развития близлежащих районов.

«Мы все видели, насколько серьезная подрядная организация здесь работает. У основания здесь гарантия 8 лет, и само дорожное полотно порядка 5 лет. Меняется категория дороги. Учитывая, что в Асино, Зырянку, Первомайку приходит газ, я считаю, что совершенно другая будет динамика экономического развития восточного направления. То, что начинается подача газа в населенные пункты и одновременно идет строительство дороги — это очень важно. Конечно, это приведет к развитию бизнеса», - сказала Оксана Козловская.

Спикер отметила, что реконструируемый участок дороги в дальнейшем будет передан в федеральную собственность. Это случится после того, как будет проведен капремонт трассы Камаевка — Томск.

Нацпроект под присмотром

Подводя итог выездного совещания Оксана Козловская отметила, что работы на объектах должны быть продолжены и следить за их реализацией предстоит депутатам следующего созыва.

«Очень хорошие впечатления от тех объектов, которые мы увидели. Мы понимаем, что работы должны продолжаться не только в рамках выделенного финансирования, но и в дальнейшем. Это уже придется решать депутатам, которые избирутся в сентябре. Наша задача распределить приоритеты, которые мы сегодня видим для того, чтобы объект был завершен в срок», - отметила Оксана Козловская.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июле

29 июня 2021
Томские новости

Тело мужчины обнаружили в припаркованном автомобиле в Томске

17 июня 2021
Томские новости

Снижение численности шелкопряда фиксируют в Томской области, снимают карантин с лесничеств

12 июля 2021
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2021
Томские новости

Скончался бывший ректор ТУСУРа Анатолий Кобзев

25 июня 2021
Томские новости

Неизвестные «заминировали» пять торговых центров в Томске

23 июня 2021
Томские новости

Водитель грузовика врезался в столб в Томске

5 июля 2021
Томские новости

У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

12 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle