В Томске открыли движение по новой транспортной развязке

25 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня утром, 25 июня, в Томске запустили движение на транспортной развязке с тоннелем под железной дорогой в районе 76 километра перегона Томск-Тайга, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Развязка соединила южную часть областного центра с рядом сельских поселений Томского района, в первую очередь – с Зональненским, где расположен быстрорастущий мега-район Южные Ворота.

Строительство двухуровневой развязки началось в 2017 году. В объект инвестировано свыше 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Строительство тоннеля выполнялось закрытым способом, методом опережающей крепи в насыпи действующей железной дороги. Также строители (а всего на объекте работали 20 организаций разного профиля, свыше 300 человек) реконструировали Богашевский тракт, возвели путепровод, модернизировали систему освещения, вынесли множество инженерных коммуникаций.

Предполагается, что открытие автомобильного движения на новой развязке и расширение Богашевского тракта до шести полос позволит разгрузить транспортные потоки в мкр. Мокрушинском, Степановском, Южные ворота, Зональная станция. Гарантийный срок выполненных работ составляет пять лет.

Фото: Вероника Белецкая

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