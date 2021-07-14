Живая лаборатория Томска первой в России вошла в Европейскую сеть

14 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: LLT ONE

Сеть университетских живых лабораторий Томска стала первой российской в международной практике, вошедшей в Европейскую сеть живых лабораторий, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

В течение трех лет членство Европейской сети живых лабораторий (ENoLL) обеспечивает признание подходов, применяемых в Томске в процессе инноваций, ориентированных на пользователя и доступ к новым зарубежным партнерам и экспертам, а также методологиям соучаствующего проектирования.

Первоначальная территория Живой лаборатории Томска ограничивалась улицами Усова, Вершинина и Лыткина, где за период 2019–2021 годов реализовано девять экспериментов разного масштаба. Первый эксперимент (LLT ONE) был направлен на внедрение новых подходов к созданию общественных пространств. Сегодня координацию экспериментов на данной территории реализует Центр развития городской среды Томской области.

«Эксперименты в реальной городской среде, в частности на улицах Усова и Вершинина, подтвердили жизнеспособность концепции живых лабораторий в Томске. Поэтому в марте этого года совместно со всеми университетами мы договорились развивать сеть университетских живых лабораторий. Выбрали участки в кампусной среде каждого вуза и фокус экспериментов на данных территориях. Например, студенческий городок на пл. Южной станет средой здорового образа жизни с умным управлением. Студенческий городок на ул. Партизанской станет территорий экспериментов с уличным дизайном и средой для творческого самовыражения», — отмечает начальник международного научного отдела ТГАСУ, координатор первого эксперимента на территории Живой лаборатории Томска Ника Еремина.

Развитие сети университетских живых лабораторий Томска — один из мероприятий проекта Большого томского университета «Город — Университет». Это совместный проект организаций, входящих в Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, а также администрации города Томска, нацеленный на интеграцию жизни города и университетов для развития Томска в соответствии с глобальными вызовами устойчивого развития.

Развиваться университетские живые лаборатории будут постепенно. Каждый университет сделает вклад в развитие лабораторий в рамках совместной сети. Механика реализации основывается на формировании временных дизайн-студий под каждую из территорий. Междисциплинарные дизайн-студии будут состоять из студентов, сотрудников, выпускников и партнеров университетов.

Узнать о первом эксперименте Живой лаборатории Томска можно в нашем материале.

Европейская сеть живых лабораторий (European Network of Living Labs (ENoLL)) является международным объединением лучших практик в реализации живых лабораторий в Европе и по всему миру. За свою историю с 2006 года Европейская сеть насчитывает более 475 живых лабораторий. Сегодня в сети 150 действующих лабораторий. Заявка от Томска была подана в мае этого года при поддержке местных и зарубежных организаций и получила признание в соответствии с международной практикой.

ENoLL выступает в качестве платформы для обмена передовым опытом, поддержки и обучения, а также источником международных проектов. Европейская есть включает живые лаборатории, нацеленные на инновации в разных областях, таких как энергетика, СМИ, мобильность, здравоохранение, агропродовольствие, «умный» город и т. д.

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