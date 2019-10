LLT ONE: Эксперимент в реальных условиях

Этим летом в Томске началась реализация амбициозного проекта благоустройства по ул.Усова. Многие знают о том, что его подготовила некая Живая лаборатория, обещающая сделать городские территории красивее и удобнее. И если о самом проекте известно многое, то о том, кто и как его разрабатывал, информации куда меньше.

А между тем в работе применялись не менее новаторские решения, чем в самом проекте. В нашем материале восполняем этот пробел и рассказываем, как группа единомышленников при желании и грамотном подходе может изменить город.

Эксперименты в среде

На первой проектной сессии 11 октября 2017 года Фото: LLTONE

Идея создания в Томске живой лаборатории родилась в 2017 году. Тогда делегация Томской области, в которую вошли представители органов администрации и вузов, в том числе и ТГАСУ, отправилась в Нидерланды. Там томичи увидели, как работает живая лаборатория Philips Lighting. Смысл её существования заключался в апробировании решений компании, занимающейся созданием умных опор освещения, связанных в единую сеть и, например, реагирующие, раздающие wi-fi и т.д., в реальной городской среде. Другими словами — компания договорилась с муниципалитетом, инженеры установили умные фонари и начали отслеживать, как нововведение меняет жизнь горожан. Позже выяснилось, что в мире существует целая сеть живых лабораторий (living lab) — около 400 штук, входящих в European Network of Living Labs.

«Живые лаборатории» - посредники между жителями, исследовательскими организациями, инновационными компаниями, городом и регионом для совместного создания ценностей, быстрого создания прототипов или подтверждения масштабируемости инноваций, позволяют интегрировать исследования и инновации в реальную жизнь сообществ и среды.

Вернувшись в Томск, члены делегации решили перенять голландский опыт. Тем более, что у Томской области и Нидерландов давно выстраивалось взаимодействие, да и городу необходима была площадка, на которой могли бы объединиться многие заинтересованные в изменении городской среды томские организации. Таким образом было решено создать в Томске собственную живую лабораторию в кооперации с зарубежными коллегами.

Точки на карте Фото: LLTONE

В первой проектной сессии приняли участие все заинтересованные: представители вузов, городской и областной администрации, студенты, местные жители и ряд компаний (в большинстве IT-направленности). Начать эксперименты решили с качества городской среды и общественных пространств. Как говорил главный архитектор Томской области Евгений Паршуто, для умных решений необходимо подготовить соответствующую среду, так как в противном случае изменения, хоть и самые позитивные, просто не будут замечены.

Для эксперимента выбрали территорию, ограниченную улицами Усова, Вершинина и Лыткина. На эту идею организаторов натолкнула деятельность Urban Lab Tomsk, образовательного проекта, реализованного на базе ТГАСУ в 2017 году. В нем немецкий урбанист вместе с 16 студентами из разных вузов создали два проекта для города. Один из них касался ул. Вершинина.

Дизайн-решение улицы Усова Фото: LLTONE

«Мы подумали, эта интересная тема: территория трех улиц, много студентов, 20 общаг - среда точно нуждается в изменениях. Плюс у этих молодых ребят низкий барьер к восприятию нового, — вспоминает координатор проекта LLT ONE Ника Еремина. — На проектной сессии мы выявляли имеющиеся потребности и ключевые направления для экспериментов. Люди хотели альтернативный способ сбора твердых бытовых отходов, их транспортировки, эксперимент с уличным освещением. Была потребность в сети общественных пространств, которые бы работали 365 дней в году».

После первой проектной сессии в «Точке кипения» каждые две недели начали собираться люди, которым было интересно поучаствовать в проекте.

Без барьеров

В сессии приняли участие разные люди, от простых горожан до специалистов и чиновников Фото: LLTONE

Работа над LLT ONE, первым экспериментом, началась в январе 2018 года. Первые полгода ушли на планирование самого эксперимента. Здесь в дело включились голландцы. Они настойчиво пытались узнать, зачем Томску красивая и качественная среда — ведь есть много красивых мест, которые остаются пустыми. Экспериментаторы нашли ответ на этот вопрос.

«How to make place out of space. Как из пространства создать место, с которым у людей есть эмоциональная связь, люди хотят приходить, заботиться, приносят личные вещи в пространство. Если ты в пространство приходишь и начинаешь там импровизировать, это говорит о том, что у тебя формируется эмоциональная связь с местом, которая позволяет возвращаться. А у нас проблема с утечкой людей. К тому же у нас много молодых людей приезжих, у которых нет с Томском никакой эмоциональной связи, — рассказывает Ника Еремина. — Мы поняли, что для нас средовой эксперимент связан не только с созданием качественной среды. Он связан с тем, чтобы нам через средовые дизайн-решения найти способ формировать эмоциональную связь человека с местом и пробуждать в нем предприимчивость».

Работа над проектом Фото: LLTONE

Для пробуждения предприимчивости организаторы решили собирать команду по принципу краудсорсинга, предполагалось, что над проектом будет работать «профессиональная толпа». Правда этапу её сбора предшествовал сбор потребностей. В это время сформировался пул организаций, постоянно работающих с лабораторией: три зарубежных бюро, ТГАСУ, ТГУ, областная и городская администрация, а также архитектурное бюро «Стиль». Стороны заключили консорциум и в течение полугода представители лаборатории изучали их потребности, относительно территории. Только после этого была сформирована та самая «профессиональная толпа», объединенная в дизайн-студию — идею подсказали коллеги из голландского архитектурного бюро LEVS.

«В октябре прошлого года стейкхолдеры уже спрашивали, где ваши решения? А у нас людей не было, чтобы создать эти решения. Но это значило, что внешняя среда готова воспринимать перемены. Обычно бывает наоборот, и это создает много барьеров, — вспоминает Ника Еремина. — Мы не планировали в этом году дойти до земли. Был план сделать только комплексный дизайн-проект. Это очень быстро, и это последствия того, что все внешние аудитории были готовы, никто барьеров не создавал».

Мотивация и команда

В воркшопах принимало участие большое число человек Фото: LLTONE

Организаторы живой лаборатории хотели, чтобы в проекте могло принять участие максимальное количество людей. Планировалось, что поработать над экспериментом смогут и работающие люди, поэтому встречи решили проводить по пятницам с 15.00 до 20.00. Отбирать участников решили по их мотивации. Призыв к участию разослали по всем архитектурным агентствам и вузам. В итоге, на первую встречу 14 сентября 2018 года пришло 85 человек. Им рассказали о проекте и позвали на следующую встречу. На нее пришли 50 человек, с которыми и началась работа.

Слоган эксперимента — „Ты создаешь изменения“ Фото: LLTONE

«Мы сразу начали организовывать воркшоп для пользователей. В рамках воркшопа мы планировали снять у пользователей потребность в общественных пространствах: на каких территориях что хотят, какие функции, как сегодня используют пространства, какие предпочтения по малым формам. На третью пятницу к нам пришло 45 человек, — вспоминает Ника Еремина. — И тогда ребята сами для себя сформулировали слоган эксперимента — „Ты создаешь изменения“. Это было одно из ключевых ожиданий участников лаборатории, что созданные ими проектные решения встанут на землю. Все были готовы работать бесплатно».

Костяк команды сложился из студентов и выпускников ТГАСУ: архитекторы, ландшафтные дизайнеры, инженеры проектировщики, реставраторы, дизайнеры архитектурной среды. Участвовали в проекте и специалисты в социальных науках: пиарщики, рекламщики и даже пользователи среды. Каждый из них привнес свои компетенции в разрабатываемый продукт.

А что нам надо?

"Лайки" и "дизлайки" Фото: LLTONE

Первым большим делом собранной команды стало проведение воркшопа. Для него ребята подготовили множество способов сбора интересующих данных. Для этого вся команда разделилась на несколько групп. Каждая группа придумывала, каким образом можно собирать информацию, а после взяла на себя ее подготовку. На воркшопе пользователи территории рассказывали об идеальном образе общественного пространства, клеили макет территории, ставили лайки и дизлайки определенным участкам и многое другое. Участие приняли 50 человек. В течение года мы проводили еще воркшопы с иностранными студентами, с ландшафтным клубом, с горожанами (для создания места совими руками).

«Из воркшопа стало понятно, что людям больше не нужны однофункциональные пространства. Просто парк — нет. Сегодня все возможности должны быть в одном месте: заниматься спортом, почитать книгу, поваляться, провести мероприятие. Люди хотят наблюдать разнообразие моделей поведения в одном и том же месте», — рассказывает Ника Еремина.

Воркшопы дополняли и другими инструментами вовлечения (открытые презентации, рабочие встречи, тестирование концепций “в полях” и др.). Всего в процессе соучаствующего проектирования приняли участие 500 человек (уникальных), 6 местных сообществ, 30 организаций.

А что мы имеем?

Презентация предпроектного анализа для экспертов 30 ноября 2018 года Фото: LLTONE

Параллельно участники временной дизайн-студии приступили к предпроектному анализу, во время которого в течение двух месяцев шло изучение территории по 10 слоям. За это время участники лаборатории изучили потребности пользователей, модели их поведения, устройство территорий (историю места, мобильность, функциональное зонирование, освещение, озеленение, покрытия, архитектурные формы и многое другое).

«На территории очень низкое разнообразие моделей поведения. Существующая среда не позволяет реализовать всего разнообразия моделей поведения, в которых нуждаются пользователи. Ребята на тополях обрезанных в минус 20 тренировали навыки лазания! — отмечает Ника Еремина. — Мы поняли, что на территории доминирует асфальт и что она, на самом деле очень зеленая. Из 160 тысяч квадратных метров зеленью занято 80 тысяч. При этом люди хотят новые зеленые зоны. Причина в отсутствии уровневости — зелень начинается с 4 метров, чтобы ее увидеть, нужно задирать голову».

Результаты предпроектного анализа Фото: LLTONE

Анализ мобильности территории показал, что люди не проводят здесь время. Интересный результат получился при исследовании пешеходных путей. Он выявил два сообщества, циркулирующих в двух кампусах и не пересекающихся друг с другом.

«Поэтому мы подумали, эта индустриальная территория идеально расположена для того, чтобы их объединить. Поэтому нам нужен коворкинг, экономическая совместная активность, где они начнут соединяться и использовать всю синергию цельного сообщества», — рассказывает Ника Еремина.

В ходе анализа также выяснилось, что на территории нет центра деловой активности, очень слабо представлены спортивные и развлекательные функции. Изучался объем визуального загрязнения, плотность застройки и исторический анализ территории.

«Когда мы делали исследование пользователей, у них одна из ассоциаций с территорией была — очень много свободного пространства. Откуда это ощущение у людей? Потому что все здания на разной дистанции от дороги, нет ровной линии, от этого образуются ниши и это создает ощущение свободного, неосвоенного места, — рассказывает Ника Еремина. — Мы опирались на это при планировании. По Усова, например, почему мы одну сторону сделали для скоростного транзита? Здесь здания выстраивают относительно ровную линию. Вторую мы сделали для сети общественных пространств, так как там множество ниш, в которых можно задерживаться при наличии общественного пространства с функцией».а

Давайте договоримся

На всех этапах проект согласовывался со стейкхолдерами Фото: Мария Шакирова

Завершив предпроектный анализ, «лаборанты» организовали открытую презентацию для стейкхолдеров проекта (вузов, представителей органов власти, частных организаций и заинтересованных в развитии территории). На ней были представлены результаты анализа.

«Мы им рассказали, что происходит с территорией, чтобы у нас был общий язык относительного того, почему мы проектируем именно то, что будем проектировать, чтобы не было диссонанса, например, почему мы занимаемся парковкой и дорогой, хотя говорим про общественным пространства», — объясняет Ника Еремина.

Презентация состоялась 7 декабря 2018 года. Вскоре выяснилось, что в 2019 году на ул. Усова предполагалась замена твердых покрытий. Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь можно было обустроить общественное пространство. Таким образом усилия дизайн-студии в срочном порядке были направлены на разработку проекта.

«Так как мы увидели финансовые возможности что-то сделать на муниципальной земле, мы занялись сразу улицей Усова. Изначально планировали проектировать три улицы в комплексе, но сфокусировались на одной, так как надо было делать очень быстро. Проект должен был быть готов к концу января. Это невероятный темп. Если бы нас не было столько человек, мы бы это не сделали. Нам пришлось работать и в новогодние праздники. Каждую пятницу», — вспоминает Ника Еремина.

Само проектирование велось в гибких командах. Каждая брала на себя по одному участку улицы, генерировала идеи, делала какие-то наброски. Затем команды менялись обменивались идеями, выдвигали предложения и дорабатывали концепции. Таким образом достигался эффект своего рода общего авторства всей команды. Когда идеи принимали все участники дизайн-студии — их тестировали на внешней аудитории, в том числе и на стейкхолдерах.

«В „Территории кофе“ мы проводили встречи, к ландшафтникам, жителям ходили. Им показывали очень сырые наброски, — вспоминает Ника Еремина. — В этом была опасность, люди привыкли видеть визуализации, а они получаются только в конце, когда все спроектировано и просчитано. Но такой подход позволял нам на начальном этапе отбрасывать идеи, которые точно не зайдут».

При более детальной проработке проекта к работе подключались эксперты и местные производители. Первые помогали разобраться со всевозможными регламентами и разрешениями. Вторые — уточняли, как конкретно будут собираться отдельные части (плитка, скамейки, настилы), представленные в проекте, гарантируя реализуемость решений.

Мы заложили в дизайн-проект эксперименты с бионическим дизайном, злаковыми растениями в условиях города и трехуровневым озеленением, с отделением брусчаткой велодорожки от пешеходного движения. Множество альтернативных подходов, которые позволят проверить их эффективность и масштабировать дальше.

Открытая презентация проекта 1 марта состоялась. Его поддержали владельцы участков (частные предприятия, вузы, городская администрация) и жители.

Открытая презентация проекта Фото: Мария Шакирова

«После презентации мне позвонила директор кафе „Джем“ и говорит: „Я слышала вы там что-то делаете, почему мы не вовлечены? Мы как раз меняем концепцию кафе и хотелось бы встроиться в улицу“. Она попросила помочь с временными решениями. Девочки сделали ей входную зону», — рассказала Ника Еремина.

Почем нынче изменения?

Один из консультантов - Мирослав Штука, ландшафтный архитектор из бюро S&P (Варшава, Польша). Фото: LLTONE

Следующим этапом стала детальная проработка решений была нужна для подготовки сметы с последующим прохождением проверки достоверности сметной стоимости.

«Когда мы отдали проект на экспертизу достоверности сметной стоимости, мы получили 180 замечаний. Нам три раза возвращали проект. Эти замечания нужно было исправить за пять дней, а там по пять дней уходило только на исправление одного замечания, — вспоминает Ника Еремина. — Если бы нас не было так много и все бы не потратили свои ночи на это, то мы бы ничего не исправили. У нас был момент, когда мы думали, что не успеем это доработать и не справимся. Но мотивация поставить на землю сделала свое».

На этом же этапе проект проходил согласование с городской ландшафтной комиссией. По проекту согласовали снос 156 тополей, а еще берез и кленов.

«Мы очень много с ландшафтной комиссией работали, потому что понимали, какой диссонанс, в том числе и во всех нас, вызовет, когда мы выкосим все деревья, и пока все вырастет, пройдет какое-то время. Нам сказали: „Вы знаете, сколько тополя пыли поглощают?“. Мы нашли, провели хотя бы однофакторный анализ и выяснили, что наш вариант озеленения в этом отношении будет даже лучше, — рассказала Ника Еремина. — На это сложно решиться. Но мы не можем убирать по два тополя в год. Нужно убирать деревья сейчас, потому что после нанесения твердого покрытия сделать это будет сложнее. На ландшафтной комиссии нас спрашивали — кто пойдет к людям? Мы понимаем, что это будет сложно, но нужно коммуницировать».

Сейчас проект находится на стадии реализации, а участники живой лаборатории занимаются авторским надзором на месте проведения работ по ул. Усова, которые стартовали в конце августа. Однако работа живой лаборатории не ограничивалась только разработкой проекта.

Ручная работа

Впервые плейсмейкинг прошел в мае в сквере на Вершинина Фото: LLTONE

Голландские коллеги были убеждены, что Томску необходимо использовать плейсмейкинг — международное движение, способ обустройства и облагораживания общественных пространств силами жителей города в содействии с профессионалами. О том же говорили и наставники из Ярославля (с ними лаборатория взаимодействовала в рамках акселератора Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров»).

«У нас такой подход: мы все время хотим сделать навсегда и от этого выходим в очень тривиальные решения. Ты хочешь, чтобы это было антивандально и простояло 300 лет, и начинаешь делать все кованое везде. Плюс, когда мы видим пространство, нам хочется его освоить сразу все, — объясняет Ника Еремина. — Голландцы на это говорят: „Вы размазываете активность. Сделайте центр. Не надо сразу все благоустраивать. Если вы одних и тех же людей размазываете по большой поверхности пространства, у вас не происходит активности, не возникает жизни“».

Профессионалы и энтузиасты-любители работали вместе Фото: LLTONE

В мае 2018 в лаборатории решили проверить, сработает ли в Томске плейсмейкинг. К тому времени активная фаза проектирования шла уже больше полугода и у участников чесались руки сделать что-то «на земле».

«Мы подумали, что будет очень символично, если первые изменения произойдут руками людей, заодно самих себя проверить. Это классный момент, у нас практикующий архитектор-участник сказал, что это очень нужно. Начинаешь видеть, как сложно это все собрать, элементы, соединения. У тебя начинает внутренний масштаб увеличиваться. Ты понимаешь, что мы с городской средой часто доходим до ощущения „Я недоволен“, но никогда не двигаемся дальше, не пытаемся сами ее изменить. Конечно, твердые покрытия мы изменить не можем, зато можем добавить малые формы, убраться, чуть-чуть посадить что-то. Это все не очень сложно», — отмечает Ника Еремина.

Трудно руками горожан провести масштабные изменения, но ярких красок добавить можно! Фото: LLTONE

Местом будущего преобразования был выбран сквер на Вершинина — большая и неосвоенная территория. Посмотрев, что местные жители делают там, в студии приступили к разработке проекта. Первая концепция родилась из бэкграунда площадки, которую когда-то называли «взлеткой» (ветреная, упирается в реку, создающая ощущение взлетной полосы). Решили обыграть это название в концепции: сделать настил в виде крыла, амфитеатр и место для барбекю. Однако эта идея оказалась неосуществимой, так как будущее крыло оказалось заблокировано автомобилями, а быстро решить проблему с парковками не получилось бы.

Тогда в студии решили сделать своего рода карусель для взрослых. Эта идея натолкнула на использование в решениях красных круглых металлических труб и типовых модулей, в каждом из которых и размещались бы планируемые функции: в одних поваляться и подремать, в других посидеть большой компанией, в третьих — готовить барбекю или любоваться на закат. Модули решили сделать в форме домика, отсылая к деревянной архитектуре, которой славится Томск.

Модули в виде домиков - отсылка к деревянной архитектуре Фото: LLTONE

«У нас есть представление, что все очень сложно. Мы выбрали участок, надо понять, кому принадлежит земля — это ТУСУР, кафе «Панорама» и чуть-чуть муниципальной земли. Хорошо, с администраций мы в одной команде, договорились. Встретились с представителями ТУСУРа, написали письмо ректору, что мы хотим сделать такое, провели совещание. Нам сказали: «Давайте попробуем», — вспоминает Ника Еремина.

От идеи до реализации прошло 8 недель. За это время была разработана концепция, найдены деньги (скинулись организации и обычные томичи) и получены необходимые материалы (например, с деревом помогла столярная мастерская, катушки отдали в департаменте капстроительства, пеньки — лесотехникум). Общая стоимость всего мероприятия составила 294 тысячи рублей.

Место стало пользоваться спросом Фото: LLTONE

В итоге получившееся пространство начало пользоваться спросом у горожан. Там устраивали сходки анимешники, проводили мероприятия студенты-медики, праздновали дни рождения и, конечно же, устраивали барбекю.

«Мы сами приезжали по пятницам туда и три раза были четвертыми в очереди. У нас был только один акт вандализма, выдрали цветы, там же их бросили, а потом кто-то их обратно посадил», — рассказывает.

Правда, со временем оттуда убрали амфитеатр — сейчас он переехал в Тимирязево. За территорией следит ТУСУР, мангал периодически чистит кафе «Панорама». Все на безвозмездной основе, по договоренности.

Команда участников Фото: LLTONE

«У нас всегда вопрос — кто это потом будет содержать. У голландцев, например, нет такого вопроса. Нам еще нужно созреть, у нас нет еще ощущения, что городская среда — это моя среда. И когда мы пространства делаем через временные решения совместными усилиями, у меня появляется чувство собственности», — считает Ника Еремина.

Второй акт плейсмейкинга состоялся в рамках конференции "Город IT". Здесь живая лаборатория соорудила своего рода пиксельный город. Получившиеся формы переехали временно в корпус ТГАСУ, где представлены все этапы первого эксперимента томской живой лаборатории.

Эксперименты со средой во время "Город IT" Фото: LLTONE

В целом эксперимент с плейсмейкингом в лаборатории считают удачным. Томский опыт даже лег в основу руководства по созданию общественных пространств университетов, разработанного Агентством стратегических инициатив.

Все еще живая лаборатория

Осенью завершилось благоустройство двора по адресу: Белинского, 70 Фото: LLTONE

Временная дизайн-студия завершила свою работу в конце сентября 2019 (на то она и временная). Несколько её участников теперь работают в центре развития городской среды Томской области, созданный НКО Фонд содействия развитию территорий, где будут заниматься не только территорией первого эксперимента, но и других муниципалитетов региона.

«Сейчас мы делаем перерыв, перестали встречаться каждую пятницу. Сейчас может быть пройдет месяц и мы почувствуем, что надо продолжать, захочется продолжать, будет на это энергия», — отмечает Ника Еремина.

Финальная сессия. Год завершился, работа продолжается Фото: LLTONE

Однако лаборатория не перестала существовать. В дальнейших планах — реализация спроектированного, активация «Ромашки» (сквера на Лыткина) с помощью плейсмейкинга, создание коворкинга в одном из бывших зданий ТИЗа на Вершинина (проект есть и собственник готов его реализовать), обустройство международного двора, создание молодежного бульвара на Южной, превращение труб отопления в имитацию большого адронного коллайдера и создание 160-метрового граффити, изображающего развитие Вселенной от Большого взрыва до наших дней. Все эти проекты находятся на разной стадии проработки, но, учитывая положительный опыт деятельности лаборатории и вовлеченность всех потенциально заинтересованных сторон, можно смело рассчитывать, что большинство из них будут успешно реализованы.

Егор Хворенков

