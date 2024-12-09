Горожане смогут увидеть лучшие работы томских художников за три года

9 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Розалия Пантелеева «Снежная птица»

В среду, 11 декабря, в Томском областном художественном музее откроется 40-я областная художественная выставка-конкурс. Мероприятие станет официальным подведением итогов деятельности томских художников за последние три года.

Жюри будет оценивать произведения членов Томского регионального отделения ВТО «Союз художников России», Томской региональной общественной организации «Творческий союз художников», творческого объединения «Гильдия томских художников». Итоги конкурса и лучшие работы 2022–2024 гг. станут известны 11 декабря.

Работа скульптора Всеволода Майорова «Из глубин» Фото: Томский областной художественный музей

В экспозицию вошли произведения более 70 художников, искусствоведов, реставраторов. Гости смогут познакомиться с творчеством как опытных, титулованных художников, так и с молодыми талантливыми авторами.

Живопись представят известные мастера — Петр Гавриленко, Татьяна Коробейникова, Александр Кнэхт, Татьяна Беглюк и другие; декоративно-прикладное искусство — Людмила Пилецкая, Наталья Браневская, Надежда Арвентьева; графические работы — Розалия Пантелеева, художник из города Стрежевой Игорь Репников и другие; скульптуру — Всеволод Майоров.

Ярослава Беспалова «Лунная теория» Фото: Томский областной художественный музей

В конкурсе будут представлены и такие номинации, как театрально-декорационное искусство (Владимир Кан), реставрация (Ярослава Беспалова), культовое искусство (Юлия Астафурова, Сергей Кутарев), искусствоведение (Татьяна Микуцкая и Лукия Мурина). На выставке зрители найдут работы представителей томских династий: Панаркиных и Пантелеевых.

Открытие состоится в 17.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 150 — 250 рублей. Выставка будет работать до 26 января.

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