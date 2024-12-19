«Томскдорстрой» за 890,4 млн рублей отремонтирует 15 км одной из самых протяженных трасс Томской области

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

ООО «Томскдорстрой» (ЗАТО Северск, Томская область) стало победителем конкурса на ремонт участка трассы Томск — Каргала — Колпашево, которая связывает шесть районов Томской области с областным центром, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы в Колпашевском районе протяженностью 15,4 км от деревни Ново-Абрамкино до села Старо-Короткино.

Согласно документации, «Томскдорстрой» стал победителем конкурса, предложив выполнить работы за 890,4 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта 906,9 млн рублей. Участие в конкурсе принимала еще одна компания, предложившая начальную цену, ее название не раскрывается.

Все работы по ремонту должны завершиться в конце октября 2025 года. При этом в марте текущего года «Томскавтодор» уже заключил контракт на ремонт этого участка с ООО «ТНК» (Пермь). Стоимость контракта составила 779,5 млн рублей, а все работы должны были завершиться в конце октября 2024 года, однако летом контракт был расторгнут. Таким образом, сроки окончания ремонта сдвинулись на год.

ООО «Томскдорстрой» было зарегистрировано в 2010 году, компания занимается ремонтом и строительством дорог. В 2024 году ООО заключило 13 контрактов на ремонты в Томской области на общую сумму 1,7 млрд рублей, из которых крупнейший — контракт на ремонт 22 км трассы Первомайское — Березовка. Владельцем «Томскдорстроя» является бизнесмен Сергей Апарин, который также является мажоритарным владельцем ООО «Кузбассдорстрой».

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