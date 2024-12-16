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Ввод мусоросортировочного комплекса вблизи Томска перенесен на 2025 год — власти

Город, Томские новости, завод предприятия интересные новости Томска Ввод мусоросортировочного комплекса вблизи Томска перенесен на 2025 год — власти

Строительство мусоросортировочного комплекса под Томском не завершится, как это предполагалось ранее, в 2024 году, сроки перенесены на следующий год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Василия Потемкина.

«В 2025 году в Томской области будет завершено строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью до 250 тыс. тонн в год. Техническая готовность объекта составляет 88%», — сообщил Василий Потемкин в ходе совещания в Совете Федерации.

Он напомнил, что проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«В 2025 году администрация Томской области планирует повторно отправить заявку на предоставление заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходов по строительству завода», — добавил замгубернатора.

Как сообщалось, ООО «Томская региональная концессионная компания» в рамках концессии создает в Томске мусоросортировочный комплекс. Оборудование для комплекса изготовил концерн «Уралвагонзавод».

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов в год (на первых этапах он будет принимать коммунальные отходы жителей Томска, Томского района и Северска) будет расположен вблизи северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск. Строительство началось в феврале 2024 года, завершение было запланировано на конец этого года. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей (с учетом НДС и процентов по кредиту).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

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