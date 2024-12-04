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Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

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«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 29 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

и три специальные:

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

«Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами „Ростелекома“ и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете. В наше время, когда технологии быстро меняются, важно, чтобы местные СМИ как можно больше рассказывали об ИТ. Мы готовы поддержать журналистов в этом, предоставляя ресурсы и информацию для создания актуального контента», — подчеркнула советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.

«В этом году мы вновь поднимаем важнейшие вопросы безопасности детей в интернете — от кибербуллинга до угроз вербовки в сети. Мы рассчитываем, что конкурсные материалы помогут привлечь внимание к этим вызовам и повысят осведомленность родителей и детей о правилах безопасного поведения онлайн. Чем больше мы говорим об этих рисках, тем ближе к созданию безопасного цифрового пространства для каждого ребенка», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

«Каждый журналист своими текстами способен не только информировать, но и вдохновлять, провоцировать на размышления и менять мир вокруг. Тема цифровых технологий действительно сложная, однако пресса умеет донести её до аудитории простым и доступным языком. Я уверен, что в этом году в конкурсе примет участие еще больше талантливых авторов, готовых к экспериментам», — считает директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

В состав федерального жюри вошли:

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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