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Томичей приглашают на лекцию о феномене маски в культуре

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Завтра, 15 июля, в Томске в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Маска, я тебя знаю?», посвященная рассмотрению феномена маски в культуре. Мероприятие состоится в рамках иммерсивной выстави Юрия Шахояна «Игра с вечностью», сообщают организаторы.

Лектором выступит доцент, кандидат исторических наук Томского государственного университета Ирина Максимова.

«Данное мероприятие является центральной работой выставки Юрия Шахояна „Игра с вечностью“, в рамках которой и запланирована наша лекция. Исходя из этого, а также понимая, что приближается день этнографа (17 июля), мы посчитали важным рассмотреть феномен маски в культуре различных народов», — отметила куратор лекции Наталья Чайкина.

Стоимость участия — 200 рублей.

Напомним, выставка скульптора и ювелира Юрия Шахояна открылась в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) 15 мая. Атмосфера экспозиции будет дополнена видеомэппингом и специально написанной музыкой. Главный экспонат выставки — многоликая маска, на которую транслируются различные фактуры: зелень, вода, огонь, металл, бетон.

В рамках экспозиции уже прошел ряд мероприятий, среди которых лекция о бесчисленных «масках» человека и арт-медитация.

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