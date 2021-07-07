Томичей приглашают на арт-медиацию в рамках выставки «Игра с вечностью»

7 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В пятницу, 9 июля, в Первом музее славянской мифологии пройдет первая открытая арт-медиация в рамках выставки Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Событие проведут выпускницы школы проекта «мУкА. Склады искусства» Екатерина Салагина, Елизавета Прокина и Наталья Чайкина, сообщают организаторы.

«Как мы знаем, у игры всегда есть свои правила, а вечность — понятие достаточно туманное. Мы предлагаем вам принять участие в путешествии во времени и посетить не просто экскурсию в музее, а арт-медиацию, которая поможет вам приоткрыть пелену тайны над вечностью», — говорится в сообщении.

Зрителям будет предложено стать участниками арт-медиации и погрузиться в диалог с искусством и вечностью, посетив «зачарованный мир масок и образов».

Начало в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость посещения: 100 — 200 рублей, но обязательна предварительная запись по телефону: 210-333.

Партнерами мероприятия выступили Институт искусств и культуры ТГУ и фестиваль «мУкА. Склады искусства».

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