Томичей приглашают на лекцию о бесчисленных «масках» человека
В четверг, 8 июля, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция доцента кафедры философии СибГМУ Ксении Семенюк «Архетип „Персона“ в юнгианском анализе и современность».
Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках иммерсивной выставки Юрия Шахояна «Игра с вечностью».
На лекции томичам расскажут о том, как человек использует сменяющие друг друга «маски», чтобы выполнять определенные роли в обществе.
«Маску невозможно снять, так как именно она гарантирует Вам связь с внешним миром. И такое положение абсолютно естественно и является одним из ключевых психологических способов общественного устройства», — сообщают организаторы.
Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии (ул.Загорная, 12). Начало в 17.00. Стоимость посещения: 100/200 руб. (16+). Предварительная запись по телефону 210-333.
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