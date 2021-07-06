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Томичей приглашают на лекцию о бесчисленных «масках» человека

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В четверг, 8 июля, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция доцента кафедры философии СибГМУ Ксении Семенюк «Архетип „Персона“ в юнгианском анализе и современность».

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках иммерсивной выставки Юрия Шахояна «Игра с вечностью».

На лекции томичам расскажут о том, как человек использует сменяющие друг друга «маски», чтобы выполнять определенные роли в обществе.

«Маску невозможно снять, так как именно она гарантирует Вам связь с внешним миром. И такое положение абсолютно естественно и является одним из ключевых психологических способов общественного устройства», — сообщают организаторы.

Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии (ул.Загорная, 12). Начало в 17.00. Стоимость посещения: 100/200 руб. (16+). Предварительная запись по телефону 210-333.

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