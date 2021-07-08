Прокуратура проверит соблюдение правил охраны труда в томской компании после взрыва в ее лаборатории
Прокуратура выясняет обстоятельства взрыва в лаборатории ООО «Биолит» в томском академгородке, при котором тяжело пострадал мужчина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
«Прокуратура Советского района Томска приступила к проведению проверки соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований охраны труда на производстве», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее сообщалось о взрыве в лаборатории по проспекту Академический, 4, строение 3 в Томске. В результате тяжелые травмы получил один сотрудник, он госпитализирован. В здании располагается ООО «Биолит», которое занимается производством БАДов.
По данным МЧС, инцидент произошел в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав.
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