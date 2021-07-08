В томском Академгородке произошло ЧП, один человек пострадал

8 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 8 июля, в Томске в одном из зданий в Академгородка произошла «технологическая вспышка», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о хлопке в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав по пр. Академический, 4 строение 3 поступило в 12.02. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В результате инцидент пострадал 44-летний мужчина.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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