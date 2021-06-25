Мобильный пункт вакцинации продолжит работу в Томске в выходные

25 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, в Томске у ТЦ «Изумрудный город» (возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города») продолжит работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поставить прививку здесь можно будет с 10.00 до 16.00. В сообщении отмечается, что при обращении в пункт вакцинации необходимо иметь паспорт, медицинский полис и данные СНИЛС.

Также в выходные с 10.00 до 18.00 будет работать стационарный пункт медсанчасти №2 (Иркутский тракт, 156). Привиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») здесь также смогут все желающие в порядке живой очереди. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр на наличие противопоказаний.

Томичам напоминают, что через три недели в том же пункте, где был поставлен первый компонент, необходимо будет поставить второй компонент прививки.

Ранее сообщалось, что в Томскую область поступило более 56 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 791 случай заболевания COVID-19. 32 078 заболевших выздоровели.

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