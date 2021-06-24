Более 56 тыс. доз вакцины поступило в Томскую область

24 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поступила крупная партия вакцины от COVID-19, сообщают в регионально департаменте здравоохранения.

Всего в регион было направлено 56 445 доз препаратов. Из них 54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 2430 – «ЭпиВакКорона». В сообщении отмечается, что препараты будут распределены во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты.

В сообщении отмечается, что партия новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» передана в северные муниципалитеты. При наличии в прививочном кабинете поликлиники обоих препаратов медики предложат вакцину на выбор. В мобильных пунктах вакцинация будет проводиться препаратом Спутник V.

На сегодня прививку от коронавирусной инфекции поставили 132 500 жителей Томской области, из них 107 486 человек полностью завершили иммунизацию. Из числа вакцинированных 56 134 человека старше 60 лет.

Всего с начала прививочной кампании в Томскую область поставлено 206 989 доз вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) 187 759 доз; «ЭпиВакКорона» - 18 450 доз, «КовиВак» - 780 доз.

Напомним, ранее губернатор Томской области заявлял о дефиците вакцины в Томской области и обозначил проблему крайне неритмичной и недостаточной поставки вакцин в регион.

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