Губернатор попросил увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область

17 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

На прошедшем правительственном видеоселекторном совещании о темпах вакцинации от COVID-19 губернатор Томской области обозначил проблему крайне неритмичной и недостаточной поставки вакцин в регион.

«В последнее время мы получаем в среднем 3 тысячи доз в неделю. Притом, что в регионе развернуты мощности на 7 тысяч прививок в сутки! Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня. Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам 50 тысяч доз и в каждую последующую – не менее 18 тысяч», – цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

Глава региона также попросил вице-премьера Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область. Вице-премьер поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.

В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день регион получил 140 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцинировано почти 123 тысячи человек, оба компонента поcтавили почти 99 тысяч. 44% вакцинированных – люди старше 60 лет. В области развернуто 39 пунктов вакцинации, возможность вакцинации есть в каждом ФАПе, работают мобильные группы медиков.

Напомним, оставить заявку на вакцинацию в поликлинике можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

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