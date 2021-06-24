В июле томские путешественники отправятся в кругосветку по пути русских мореплавателей

Томский Обзор / Фото: 24 июня 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

В следующий четверг, 1 июля, в 14.00 на Петровской пристани Кронштадта томские путешественники отправятся в первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране. Об этом на прошедшей в медиацентре ТАСС пресс-конференции сообщили члены Русского географического общества руководитель экспедиции, российский путешественник, исследователь и ученый Евгений Ковалевский (Томск), капитан тримарана, чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин (Новосибирск) и начальник берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

По словам путешественников, плавание продлится 2 года, за которые путешественники Русского географического общества посетят более 40 стран и территорий.

В ходе экспедиции экипаж тримарана будет проводить Уроки географии из океана по спутниковой связи в прямом эфире. Во время телемостов экипаж будет демонстрировать опыты и эксперименты и отвечать на вопросы школьников РФ из разных субъектов РФ. Предусмотрено 6 активных площадок, на которых учащиеся могут задавать мореходам вопросы и до тысячи зрительских площадок. Активные площадки будут ротироваться.

Предполагается, что итогом двухлетнего похода станут новые образовательные географические программы для российских школьников, инициирование сотрудничества Томского отделения РГО и Томского госуниверситета с зарубежными организациями, а также мировой спортивный рекорд. Также будут получены новые научные данные о психических возможностях человека в экстремальных условиях длительного океанского плавания и проведены измерения радиационного фона планеты по маршруту длиной 60 000 км.

Напомним, сборка тримарана для экспедиции Томского отделения Российского географического общества велась в Ленинградской области на территории Ломоносовской верфи.

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