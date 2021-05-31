Томский путешественник Евгений Ковалевский со своей командой готовятся к экспедиции на надувном судне

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Евгением Ковалевским

В Ленинградской области на территории Ломоносовской верфи идет сборка тримарана для экспедиции Томского отделения Российского географического общества «По пути русских кругосветных мореплавателей». Путешествие продлится два года и пройдет по маршрутам российских мореплавателей Крузенштерна, Головнина, Коцебу, Литке и Беллинсгаузена. Отправление запланировано на 1 июля 2021 года из Кронштадта.

Как отметил организатор экспедиции, томский путешественник Евгений Ковалевский, одна из главных задач — напомнить миру о том, что русские мореплаватели внесли значительный вклад в изучение мирового океана.

Команда будет следовать от Санкт Петербурга до Санкт Петербурга, с востока на запад, пройдет Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Мореплаватели посетят около 40 стран, где будут встречаться с местным населением — брать у них интервью, рассказывать о России и Сибири, о русских мореплавателях и о самом путешествии.

Тримаран получил название «Российский океанский путь» / Russian Ocean Way. Судно спроектировал известный путешественник и конструктор Анатолий Кулик. Ширина тримарана — 7 метров 60 см. В середине июня планируется обязательное испытание судна в Финском заливе.

— При выборе плавсредства мы опирались, во-первых, на то, что у нас уже есть опыт плавания на таких типах судов, а во-вторых мы хотим быть ближе к океану, чтобы понять какую информацию он содержит. Я считаю, что наша планета несет в себе много знаний и энергии. И такой формат плавания позволит приблизиться к естественной чистой природе. Так же это прикосновение к истории. Конечно, условия тяжелые, но, на мой взгляд, на сегодняшний день по сложности и спортивности — это уникальный проект, который сможет стать морским лицом России. Поэтому внутренняя мотивация и интерес берут вверх, — поделился «Томскому Обзору» Евгений Ковалевский.



Руководство береговым штабом поручено Исполнительному директору Томского отделения РГО Юлии Калюжной.

— Мы активно готовимся к отплытию нашей экспедиции. Выстраиваем коммуникацию с русскоязычными диаспорами, университетами, географическими обществами по всему миру для того, чтобы организовать полноценные встречи нашей команды с соотечественниками по всему маршруту кругосветки. Кроме того, мы готовим полиграфию, видеоматериалы, рассказывающие о Сибири и туризме в ней. Для нас очень важно показать Россию во всём её многообразии, — прокомментировала Юлия.

По словам руководителя экспедиции, президента РГО, академика Владимира Котлякова, на суше проекту будут оказывать поддержку более 15 специалистов.



Во время экспедиции экипаж планирует проводить прямые эфиры — «живые» занятия по географии со школьниками и студентами. Эта уникальная образовательная программа, не имеющая аналогов в мире, называется «Уроки из Океана». Самые активные её участники смогут совершить плавание на тримаране по Балтийскому морю после завершения кругосветки. Кроме того, совместно с Томским государственным университетом будет сделана историко-географическая справка по 65 точкам маршрута, имеющим отношение к России. Партнеры экспедиции уже делают интерактивную карту, благодаря которой школьники и студенты смогут отслеживать движение маршрута и наблюдать, какие исторические предпосылки были в определённом месте.

Планируется, что итогом двухлетней кругосветки станет не только рекорд дальности плавания на судне подобного класса, но и результаты научных исследований, документальные фильмы и новые образовательные программы для российских школьников.



Проект поддержан Фондом президентских грантов, Русским географическим обществом и посвящен 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.

Фото: предоставлено Евгением Ковалевским

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: