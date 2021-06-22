«Горсети» остановили работы по установке опор освещения возле томской достопримечательности

22 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Сегодня, 22 июня, в Томске были свернуты работы по установке опор освещения на ул. Белинского напротив особняка Хомича. Новые конструкции перекрыли бы вид на известную томскую достопримечательность и соседние исторические здания.

О том, что проблема существует, в «Горсети» сообщил стрит-фотограф, восстанавливающий историческое содержание деревянного дома по ул. Белинского, 17а Сергей Медведчиков.

В ситуации помог разобраться стрит-фотограф, восстанавливающий историческое содержание деревянного дома по Белинского, 17 Сергей Медведчиков.

«Сегодня я приехал в дом на Белинского, 17 — смотрю, свет вырубили. Вышел сосед, говорит какие-то столбы ставят «Горсети». Со стороны Герцена они уже заменили деревянный столб на бетонный, ну и вдоль Белинского расположилась техника. Сосед говорит: «Прямо вот здесь будут ставить». Я удивился: «Перегородят усадьбу Хомича?!», — рассказывает Сергей Медведчиков.

С просьбой о помощи он обратился к главе «Горсетей» Владимиру Резникову.

«Он сначала сказал, что у него нет сведений, что Горсети что-то там делают, пообещал уточнить и разобраться», — рассказывает Сергей Медведчиков.

Пообщавшись с работающими на месте специалистами «Горсетей» он узнал, что по ул. Белинского, рядом с историческими домами, планируют протянуть электросети в другой квартал. Для этого, соответственно, будут установлены бетонные столбы, которые будут загораживать вид на усадьбу Хомича и другие исторические дома, расположенные неподалеку.

«В общем, какой-то ужасный бред должен был быть сотворен. У нас же в городах как — до знакового архитектурного сооружения часто не доберешься из-за столбов, заборов и всевозможных проводов», — отмечает Сергей Медведчиков.

Чуть позже на место событий приехал сам Резников. Он поручил временно прекратить работу.

«Смотрю, от автомобиля Горсетей отъезжает представительская машина, там сидит Резников — он с большим удовольствием оглядывал усадьбу Хомича, — рассказал Сергей Медведчиков. — Пяти минут не прошло, позвонил сам Владимир Резников. Он сказал, что столбов однозначно не будет, будет найдено другое решение. Мы поговорили еще, обсудили вопросы подсветки исторических зданий. Все это позволяет быть уверенным, что здесь „остолбления“ не произойдет, туристы могут спокойно фотографировать».

Напомним, томский фотограф и путешественник Сергей Медведчиков купил квартиру в деревянном доме по ул. Белинского, 17а. В процессе ремонта под гипсокартоном и штукатуркой обнаружилась старинная дверь, а на стенах — обои, наклеенные самыми первыми жильцами более ста лет назад. Подробнее об интересных находках и о том, как квартира будет использоваться после ремонта, можно узнать в нашем материале.

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