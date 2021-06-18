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Осетр с аквалангом стал официальным талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске

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Официальным талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах, который пройдет в томском центре водных видов спорта «Звёздный» с 3 по 13 июля, стал сибирский осётр.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, дизайнером игрушки стал томский спортсмен-подводник Иван Рожков, мягкую игрушку изготовила томская фабрика «Царина».

Ранее сообщалось, что имя для талисмана выберут томичи, в связи с чем был запущен конкурс. Предложить свой вариант можно до 1 июля. Для этого нужно заполнить форму. От каждого участника конкурса принимается только один вариант имени.

Напомним, Чемпионат мира по плаванию в ластах, Чемпионат мира по дайвингу и международные студенческие соревнования пройдут в центре водных видов спорта «Звездный» в Томске 3–13 июля. В состязаниях примут участие спортсмены из десятков стран.

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