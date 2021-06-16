Спортсмены из десятков стран приедут в Томск на Чемпионат мира по подводному спорту

16 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Чемпионат мира по плаванию в ластах, Чемпионат мира по дайвингу и международные студенческие соревнования пройдут в центре водных видов спорта «Звездный» в Томске 3–13 июля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

«Томский чемпионат — одно из немногих спортивных соревнований мирового уровня, которое состоится в России в 2021 году, несмотря на эпидемию и ограничения ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство — прим.ред.). При этом, безусловно, чемпионат в Томске должен пройти с соблюдением всех требований эпидемиологов. Чтобы и спортсмены, и зрители получили по итогам турнира только положительные эмоции», — сказал Жвачкин.

По его словам, на соревнования съедутся более 380 спортсменов из более чем 30 стран.

Также сегодня оргкомитет чемпионата мира по подводному плаванию объявил конкурс на лучшее имя для талисмана соревнований.

«Талисманом соревнований стал наш сибирский осетр. И мы объявляем конкурс на имя для талисмана. Победитель получит абонемент на посещение всех заплывов чемпионата», — сообщил член оргкомитета, начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Он также добавил, что трансляция соревнований пройдет на официальном сайте чемпионата, а на ТВ заплывы можно будет увидеть в эфире Олимпийского телеканала.

Кроме того, оргкомитет выбрал композицию, которая заменит гимн России в случае победы наших спортсменов.

«В связи с санкциями гимн и флаг России запрещены к использованию на Чемпионатах мира. В случае победы будет играть тема вступления первой части первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского», — сообщил член оргкомитета, начальник департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области Максим Максимов.

Как сообщалось, в 2018 году CMAS избрала Томск местом проведения Чемпионата мира по плаванию в ластах 2020 года, но весной губернатор Томской области Жвачкин и президент CMAS Анна Аржанова из-за пандемии приняли решение перенести соревнования. Они пройдут 3–13 июля в центре водных видов спорта «Звездный» в Томске.

Всемирная конфедерация подводной деятельности (фр. Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques, CMAS), объединяющая национальные федерации подводного спорта и дайвинга, создана в 1959 году в Монако. Ее первым президентом стал французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер и изобретатель Жак-Ив Кусто. С 2013 года международную организацию возглавляет россиянка Аржанова.

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