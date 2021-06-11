В Томске перекрыли сайдингом граффити Потанина

11 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Первого июня в Томске на пересечении улиц Никитина и Тверской на здании перекачивающей насосной станции, Константин Черников и Илья Маломощенко создали граффити Григория Николаевича Потанина. Арт объект просуществовал не долго, уже на следующий день стало известно, что его закроют сайдингом.

В рамках художественно-просветительского проекта «Томск — это люди!» Константин Черников намерен изобразить на исписанных томских стенах портреты известных томичей. Первый такой портер появился в прошлом году. В этом году проект удалось продолжить при поддержке молодёжного движения «Поколение Томской области». Томичи путём голосования на странице инстаграма «Город не бесит» выбрали трёх личностей, чьи портреты должны появиться уже в этом году.

По итогам голосования первое место занял Григорий Николаевич Потанин— российский географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист, общественный деятель, почётный член Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Наиболее известен как исследователь Центральной Азии, который положил начало научному изучению Монгольского Алтая.

По словам Константина Черенкова, для нанесения была согласована подстанция РТС на пересечении улиц Никитина и Тверской.

«Закупив все необходимое, мы с Ильёй Маломощенко приступили к созданию портрета. В первый день на работу ушло более 7 часов», — говорит автор проекта

На следующий день, приехав на место создания портрета для продолжения работы, райтеры увидели, как рабочие прикрепляют к стенам здания перекачивающей насосной станции металлические крепления для сайдинга, тем самым перекрыв изображения Григория Потанина. Рабочие объяснили свой поступок тем, что приступили к осуществлению плана по обшивке.

Оказалось, что в РТС человек отвечающий за согласование указал неверный адрес из-за чего произошла накладка. По словам Константина Черенкова руководство ОАО Томск РТС сожалеет, что рисунок перекроют сайдингом, но взамен они пообещали помочь, в нанесение портрета Григория Николаевича в другом месте.

Перекрытие портрета Потанина сайдингом вызвало недовольство общественности. Комментируя произошедшее в инстаграме «Город не бесит» местные жители отмечали, что «здание это лет 20 было разрисовано всем подряд, включая ругательные надписи, все это потом через несколько лет закрасили, но появились новые рисунки, и надолго, их видно снизу, просвечивает голубым цветом. Столько лет ни о каком сайдинге и речи не было, а как только появилось что-то по-настоящему стоящее и значимое... очень обидно».

Томичи высказывали непонимание: «Граффити уже часть нашей культуры. Просто рисунок на улице. Зачем так?», и негодование по поводу происходящего: «Уже не в первый раз, блин, согласовывается (!) классный (!) бесплатный (!) рисунок в хорошем месте и тут же такое «ой, ой, сайдинг сайдинг, здесь будет сайдинг, ща мы за него заплатим деньги, «. Чтобы его забомбили и заклеили объявлениями «куплю волосы» через месяц.»

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