ТГУ и Пушкинский музей договорились о сотрудничестве

Сегодня 24 мая, Томский государственный университет и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусствоведения и кураторства. Учреждения планируют запустить ряд совместных проектов в русле Art&Science, сообщает пресс-служба ТГУ.

Соглашение подписали директор ГМИИ Марина Лошак и ректор ТГУ Эдуард Галажинский под патронатом губернатора Томской области, председателя Наблюдательного совета НИ ТГУ Сергея Жвачкина.

«Мы объединяем усилия двух ведущих интеллектуальных учреждений — Пушкинского музея и Томского госуниверситета. Научные знание и художественное творчество создают во всем мире те мосты, которые никогда не исчезнут и помогут нам построить многое. Сейчас мы закладываем возможности, которые в будущем покажут, как культура, наука, образование и просвещение работают вместе», — сказала директор ГМИИ Марина Лошак.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 24 мая в Администрации Томской области.

«Мы хотим объединить потенциал художников-визионеров и ученых для лучшего понимания перспектив развития общества, науки и технологий. Мы хотим вместе осмыслить культурные, цивилизационные, антропологические фронты, которые появляются сегодня. Художники по самой своей сущности первыми чувствуют изменения, происходящие в мире, наука осмысливает их позднее. Мы хотим вместе заглянуть за горизонт», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Напомним, в рамках совместного празднования дней рождения Томского госуниверситета (28 мая) и Пушкинского музея (31 мая), в Томске пройдут Дни искусства и науки.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. В коллекции насчитывается около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная от Древнего Египта и античной Греции до начала XXI века. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков представлена одна из самых известных в мире коллекций импрессионистов и постимпрессионистов из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова.

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