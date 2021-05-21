Пушкинский музей и ТГУ совместно отметят дни рождения масштабной культурной программой

21 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На следующей неделе, 24 и 25 мая, Томский государственный университет и музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведут серию встреч и дискуссий «Дни искусства и науки», приуроченных к совместному празднованию дней рождения музея и вуза. Оба праздника приходятся на последние числа мая.

Так в понедельник, 24 мая, в ТГУ состоится показ фильма «Слепок» (2021) — кросс-медийного проекта, объединившего в себе изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Пушкинский музей и его коллекция слепков, отражающая главные памятники мировой культуры, стали источником вдохновения для уникальной сценографии проекта. Визуальная структура фильма строится на основе тех периодов истории искусства, которым посвящены выбранные для съемок залы музея. Фильм представят директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и режиссер Андрей Сильвестров. Показ пройдет в Концертном зале ЦК ТГУ. Начало в 18:30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Во вторник, 25 мая, в танцевальном зале ЦК ТГУ пройдет ряд дискуссий между учеными и художниками. Первая беседа пройдет с10:00 до 11:30 и будет посвящена теме «Новая география: изменения климата и будущее экосистемы». Ее участники — художник Александр Пономарев и климатолог Сергей Кирпотин.

С 12.00 до 13.30 состоится беседа «Слишком (пост)человеческое: когнитивные исследования и технологии для расширения возможностей человека» с архитектором Юрием Аввакумовым и психологом Дмитрием Баланевым. В 14.00 начнется дискуссия «Цифровой фронтир: культура и общество в цифровой паутине» с искусствоведом Антонио Джеуза и философом Дмитрием Галкиным.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Мероприятия пройдут в главном корпусе ТГУ на пр. Ленина, 36.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. В коллекции насчитывается около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная от Древнего Египта и античной Греции до начала XXI века. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков представлена одна из самых известных в мире коллекций импрессионистов и постимпрессионистов из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова.

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