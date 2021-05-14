Завтра днем в Томске ограничат движение по Мокрушинскому переезду
14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: мэрия Томска
Завтра, 15 мая, с 12.00 в Томске в районе железнодорожного переезда в мкр. Мокрушинском движение автомобилей от Богашевского тракта будет организовано по одной полосе, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение продлится до 16.00 воскресенье, 16 мая. В это время на переезде будет проводиться асфальтирование участка дороги, начатое минувшей ночью.
Напомним, работы на Мокрушинском переезде должны были завершиться к утру 13 мая. Однако, были выявлены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения.
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