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Завтра днем в Томске ограничат движение по Мокрушинскому переезду

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Завтра, 15 мая, с 12.00 в Томске в районе железнодорожного переезда в мкр. Мокрушинском движение автомобилей от Богашевского тракта будет организовано по одной полосе, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 16.00 воскресенье, 16 мая. В это время на переезде будет проводиться асфальтирование участка дороги, начатое минувшей ночью.

Напомним, работы на Мокрушинском переезде должны были завершиться к утру 13 мая. Однако, были выявлены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения.

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