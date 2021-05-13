В Томске завершили работы на Мокрушинском переезде

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2021 // Фото: мэрия Томска

Затянувшиеся работы на железнодорожном узле в мкр. Мокрушинский и Зональный в Томске завершены, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента капстроительства горадминистрации Александра Суходолова.

«Движение через железнодорожный переезд возобновлено в полном объеме. Ночью ремонтные бригады проведут асфальтирование этого участка», - уточнил Суходолов.

Напомним, предполагалось, что работы на железнодорожном переезде завершатся к утру четверга, 13 мая. Однако в ходе ремонты были обнаружены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения. В итоге работы продолжились, образовалась пробка. Для проезда транспорта была открыта одна полоса. После, как сообщали очевидцы в соцсетях, была открыта еще недостроенная развязка на 76 км железной дороги Тайга - Томск.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: