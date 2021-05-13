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В семи районах Томской области ввели особый противопожарный режим

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Сегодня, 13 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин установил особый противопожарный режим на территории 7 муниципалитетов в связи с повышением пожарной опасности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ограничения будут действовать до 17 мая на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов. В это время в указанных муниципалитетах запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, выжигать сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, оставлять в неположенных местах горящие спички, окурки, стекло и любые изделия из стекла, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Также будут усилены контрольно-надзорные мероприятия на землях лесного фонда в Томской области. В районах действия режима будет организовано ежедневное патрулирование населенных пунктов и прилегающих лесов. Инспекторы госконтроля будут вести разъяснительную работу о мерах противопожарной безопасности и порядке и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Для граждан он составит от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано семь лесных пожаров в Зырянском (два), Томском (три), Асиновском и Шегарском районах на общей площади 64,7 гектаров. По условиям погоды сейчас в регионе установился высокий класс пожарной опасности - 4,5.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

Ранее, 11 мая, аналогичный режим был введен в Томске. Еще раньше, с 7 по 12 мая, особый режим действовал на территории 8 муниципалитетов Томской области.

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