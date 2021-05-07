В восьми районах Томской области ввели особый противопожарный режим

7 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В ближайшие дни — с 7 по 12 мая — в восьми муниципалитетах Томской области введен особый противопожарный режим. Такая мера связана с повышением пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ограничения будут действовать на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов. До 12 мая здесь категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Также нельзя выжигать сухую траву, оставлять горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы.

Нарушителей режима ждет штраф до 30 тыс. рублей для физических лиц и до 400 тыс. рублей для юридических.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

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