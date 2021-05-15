Патриарх сибирской литературы Геннадий Прашкевич отмечает 80-летие

15 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В воскресенье, 16 мая, известному сибирскому писателю, классику отечественной фантастики, биографу, поэту, переводчику, бывшему студенту Томского госуниверситета Геннадию Прашкевичу исполняется 80 лет.

Геннадий Прашкевич родился в 1941 году в селе Пировское Красноярского края, закончил школу в поселке Тайга. Уже в детстве начал писать первые рассказы, а также переписывался с известными учеными палеонтологами Плавильщиковым, Щербаковым и Ефремовым. Учился на геологическом факультете ТГУ, отделе палеонтологии и стратиграфии палеозоя Института геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск) и Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР.

Первая публикация Прашкевича — стихотворение «Тема ветров» вышла в свет в 1956 году. Его первый рассказ «Остров Туманов» был опубликован в 1957 году. Первая книга Прашкевича — поэтический сборник «Звездопад» — была подготовлена в 1968 года. Однако весь набранный тираж был рассыпан по идеологическим причинам. Через год выходит его повесть о геологах «Такое долгое возвращение» (1969). За этой книгой последовали «Люди Огненного Кольца» (1977), «Разворованное чудо» (1978), «Эти вечные, вечные вопросы!..» (1979), «Курильские повести» (1981) и другие. Повести и романы «Разворованное чудо», «Царь-Ужас», «Секретный дьяк», «Носорукий», «Кормчая книга», «Теория прогресса» и многие другие, прочно вошли в «золотой» фонд отечественной литературы.

Геннадий Прашкевич перевел, составил и издала на русском языке сборники стихов болгарских, корейских поэтов. Его повести и стихи издавались в США, в Англии, в Германии, во Франции, в Польше, в Болгарии, в Югославии, в Румынии, в Литве, в Узбекистане, в Казахстане, на Украине и других странах.

Прашкевич — обладатель 48 наград. В последние годы издавал биографии писателей и известных людей, среди которых Жюль Верн, Станислав Лем, Рэй Бредбери, Стив Джобс и другие.

Живёт в новосибирском Академгородке.

Подробнее о Геннадии Прашкевиче и его взглядах на творчество можно узнать в наших материалах:

Книги для нормальных людей. Писатель Геннадий Прашкевич о секретах написания хорошей биографии и популярности жанра у читателя

Геннадий Прашкевич: «Мои книжки жгут при всех режимах»

Геннадий Прашкевич: Написать хорошую книгу — это как умудриться забежать за линию горизонта

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: