18+
18+

В Томске ввели особый противопожарный режим

Безопасность, Лесные пожары, Томские новости, ограничение противопожарный режим защита лес сухая трава В Томске ввели особый противопожарный режим

Накануне, 11 мая, в Томске объявлен особый противопожарный режим. Его ввели в связи с установление сухой и жаркой погоды. Предполагается, что ограничения продлятся до понедельника, 17 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время действия особого режима строго запрещено использование любого открытого огня, а также выжигание сухой листвы и травы. Нарушение требований пожарной безопасности в это время влечет наложение административного штрафа: до 4 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы», районных администраций Томска вместе с представителями МЧС продолжают противопожарные рейды в кварталах с деревянными и частными домами. Накануне рейды прошли в мкр. Спичфабрика и на территории СНТ «Куташево».

Ранее особый противопожарный режим был введен в 8 районах Томской области: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Шегарском.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Памятник архитектуры Гороховские склады в центре Томска хотят перепрофилировать в общественные бани

30 апреля 2021
Томские новости

Галина Немцева призвала областную администрацию решить вопрос границ исторического поселения

22 апреля 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

4 мая 2021
Томские новости

В Томске завершается отопительный сезон

11 мая 2021
Томские новости

На этой неделе пригородные поезда в Томской области перейдут на летний график движения

27 апреля 2021
Томские новости

В Томском политехе пройдет космическая «Библионочь»

20 апреля 2021
Томские новости

Размытую рекой объездную дорогу между Кемерово и Томском восстанавливают в Кузбассе

20 апреля 2021
Томские новости

Томь полностью вскрылась

17 апреля 2021
Томские новости

В рамках томского фестиваля «мУкА. Склады искусства» пройдет школа арт-медиации

19 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle