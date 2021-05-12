В Томске ввели особый противопожарный режим

12 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 11 мая, в Томске объявлен особый противопожарный режим. Его ввели в связи с установление сухой и жаркой погоды. Предполагается, что ограничения продлятся до понедельника, 17 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время действия особого режима строго запрещено использование любого открытого огня, а также выжигание сухой листвы и травы. Нарушение требований пожарной безопасности в это время влечет наложение административного штрафа: до 4 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц.



Сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы», районных администраций Томска вместе с представителями МЧС продолжают противопожарные рейды в кварталах с деревянными и частными домами. Накануне рейды прошли в мкр. Спичфабрика и на территории СНТ «Куташево».

Ранее особый противопожарный режим был введен в 8 районах Томской области: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Шегарском.

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