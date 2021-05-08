На 101 году жизни скончался бывший первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв

8 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: из фондов ЦДНИ ТО

Накануне, 7 мая, скончался бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв скончался в пятницу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова.

«Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачёва», — написал Севостьянов на своей странице в фейсбуке.

Лигачёв родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965–1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985–1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР в период Перестройки он отстаивал позицию сохранения в стране однопартийной системы. Запомнился как автор крылатой фразы «Борис, ты не прав», сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

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