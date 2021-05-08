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На 101 году жизни скончался бывший первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв

Некрологи, Томские новости, умер скончался Лигачев некрологи партия томские политики На 101 году жизни скончался бывший первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв

Накануне, 7 мая, скончался бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв скончался в пятницу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова.

«Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачёва», — написал Севостьянов на своей странице в фейсбуке.

Лигачёв родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965–1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985–1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР в период Перестройки он отстаивал позицию сохранения в стране однопартийной системы. Запомнился как автор крылатой фразы «Борис, ты не прав», сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

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