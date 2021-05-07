В воскресенье в Томске изменится схема движения общественного транспорта

7 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В воскресенье, 9 мая, в Томске на пр. Ленина с 8.00 до 15.00 будет ограничено движение, а также изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, изменения коснутся автобусов, следующих от автовокзала Томск-1, по улицам: пр.Кирова — пр.Комсомольский-пр.Фрунзе — пр.Ленина (пл. Новособорная) — Московский тракт- Коммунальный мост — далее по маршруту.

Для троллейбусов маршрутов№1,3,4 движение на участке от пл.Новособорная до Лагерного сада с 8.00 до 15.00 будет закрыто.

С водителями пассажирского муниципального электротранспорта проведен дополнительный инструктаж по вопросу неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа с учетом возможного массового скопления пешеходов в День Победы на трамвайных путях по ул.Советской на участке от пр.Кирова до пр.Фрунзе.

Схем движения маршрутных автобусов представлена ниже.

Номер маршрута

автобуса Направление Путь следования 141/2, 12, 23, 119 от пл. Ленина к пр. Кирова пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту с пр. Кирова к пл. Ленина пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту 19,442,443 от пл. Ленина к ул. Учебной пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту с ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту 22, 26, 118/32, 30/33,130/60 от пл. Ленина к ул. Нахимова пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — ул. Вершинина — ул. Нахимова — далее по маршруту с ул. Нахимова к пл. Ленина ул. Нахимова — ул. Вершинина — ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту 29 на Спичфабрику пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту к Карандашной фабрике ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту 36,37 из с. Тимирязевское Коммунальный мост — Московский тракт — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) –пр. Фрунзе — далее по маршруту в с. Тимирязевское пр. Фрунзе — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — Московский тракт — Коммунальный мост — далее по маршруту 53 с ул. Нахимова к пр. Фрунзе ул. Нахимова — ул. Вершинина — ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту с пр. Фрунзе к ул. Нахимова пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — ул. Вершинина — ул. Нахимова — далее по маршруту 112,150 в город Коммунальный мост — Московский тракт — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — пр. Ленина — далее по маршруту от пл. Ленина к Коммунальному мосту пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — Московский тракт — Коммунальный мост — далее по маршруту 4

по укорочен­ной схеме без заезда на Мос­ковский тракт от пл. Ленина к пр. Кирова пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту до ТЦ Стройпарк» от ТЦ Стройпарк» Ф. Лыткина — ул. Нахимова — Томск-1 — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту

Ранее сообщалось, что в День Победы в Томске не будут проводиться масштабные массовые шествия, однако мероприятия, не связанные с массовым скоплением людей все же пройдут.

Со списком интересных мероприятий, которые пройдут в Томске завтра, а также в ближайшие дни, можно ознакомиться в нашем материале.

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