В воскресенье в Томске изменится схема движения общественного транспорта
В воскресенье, 9 мая, в Томске на пр. Ленина с 8.00 до 15.00 будет ограничено движение, а также изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, изменения коснутся автобусов, следующих от автовокзала Томск-1, по улицам: пр.Кирова — пр.Комсомольский-пр.Фрунзе — пр.Ленина (пл. Новособорная) — Московский тракт- Коммунальный мост — далее по маршруту.
Для троллейбусов маршрутов№1,3,4 движение на участке от пл.Новособорная до Лагерного сада с 8.00 до 15.00 будет закрыто.
С водителями пассажирского муниципального электротранспорта проведен дополнительный инструктаж по вопросу неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа с учетом возможного массового скопления пешеходов в День Победы на трамвайных путях по ул.Советской на участке от пр.Кирова до пр.Фрунзе.
Схем движения маршрутных автобусов представлена ниже.
|
Номер маршрута
автобуса
|
Направление
|Путь следования
|
141/2, 12, 23, 119
|от пл. Ленина к пр. Кирова
|пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту
|с пр. Кирова к пл. Ленина
|пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту
|
19,442,443
|от пл. Ленина к ул. Учебной
|пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту
|с ул. Учебной к пл. Ленина
|ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту
|
22, 26, 118/32, 30/33,130/60
|от пл. Ленина к ул. Нахимова
|пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — ул. Вершинина — ул. Нахимова — далее по маршруту
|с ул. Нахимова к пл. Ленина
|ул. Нахимова — ул. Вершинина — ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту
|
29
|на Спичфабрику
|пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту
|к Карандашной фабрике
|ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту
|
36,37
|из с. Тимирязевское
|Коммунальный мост — Московский тракт — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) –пр. Фрунзе — далее по маршруту
|в с. Тимирязевское
|пр. Фрунзе — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — Московский тракт — Коммунальный мост — далее по маршруту
|
53
|с ул. Нахимова к пр. Фрунзе
|ул. Нахимова — ул. Вершинина — ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту
|с пр. Фрунзе к ул. Нахимова
|пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — ул. Вершинина — ул. Нахимова — далее по маршруту
|
112,150
|в город
|Коммунальный мост — Московский тракт — пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — пр. Ленина — далее по маршруту
|от пл. Ленина к Коммунальному мосту
|пр. Ленина (пл. Ново-Соборная) — Московский тракт — Коммунальный мост — далее по маршруту
|
4
по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
|от пл. Ленина к пр. Кирова
|пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту до ТЦ Стройпарк»
|от ТЦ Стройпарк»
|Ф. Лыткина — ул. Нахимова — Томск-1 — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту
Ранее сообщалось, что в День Победы в Томске не будут проводиться масштабные массовые шествия, однако мероприятия, не связанные с массовым скоплением людей все же пройдут.
Со списком интересных мероприятий, которые пройдут в Томске завтра, а также в ближайшие дни, можно ознакомиться в нашем материале.
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