В День Победы в Томске перекроют движение по пр. Ленина

27 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В День Победы в Томске не будут проводиться масштабные массовые шествия, однако мероприятия, не связанные с массовым скоплением людей все же пройдут. Также к празднику в Томске на шесть часов перекроют пр. Ленина от пл. Ново-Соборной до Лагерного сада. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы. Для этого 9 мая с 8 утра до трех часов дня будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Ново-Соборной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из „Бессмертного полка“ к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду — возложить цветы к Вечному огню, почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу Победу», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона также отметил, что в День Победы состоятся уличные выставки, у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области.

Также губернатор обратился к томичам с просьбой соблюдать меры предосторожности, беречь своих близких и врачей, сохранять социальную дистанцию, «чтобы праздник ничто не омрачило».

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