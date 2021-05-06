Афиша Томска.

Выходные: 7–10 мая 2021 года

6 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Факткулин

Куда пойти и чем заняться в Томске с 7 по 10 мая — в нашей Афише.

Экскурсия во Дворец Карима Хамитова (тайны Томских подземелий)

Томичей приглашают на экскурсию по знаменитому дворцу Карима Хамитова. Гости смогут увидеть дворец во всем его великолепии, узнать больше о жизни и семье Хамитова, а еще спуститься в подземелье, которое сохранило свой первозданный вид. В конце экскурсии всех ждет чак-чак с чаем, а также фильм А. Мурашова о доме Карим-бая.

Записаться на экскурсию

Когда и где: 7 мая, ул. Максима Горького, 35

Время и стоимость: 12:00, 350 рублей — детский, 400 — взрослый.

Аудитория: 6+

Экскурсии по частному музею «Профессорская квартира»

Посидеть в «плюшевом» кресле, послушать мерное тиканье настенных часов, полистать поваренную книгу начала XX века, ощутить атмосферу деревянного дома, которая сохраняется уже более 100 лет... Все это можно сделать в музее-квартире! Гостиная, кабинет и столовая, в каждой из которых свой уникальный, продуманный до мелочей интерьер. Здесь все экспонаты в музее можно трогать руками!

На экскурсии гостям расскажут о том, как был устроен быт профессоров в начале ХХ века, кем были знаменитые жильцы дома на ул. Кузнецова, 30 и какие интересные истории были связаны с ним в разные годы.

Посетить музей в другие дни можно по предварительной договоренности. Справки по телефону +7 (906) 957-47-87.

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Когда и где: 7, 8, 9 и 10 мая

Время и стоимость: 13:00 и 15:00, 200 — 400 рублей

Аудитория: 0+

Премьера спектакля «Когда закончится война»

«Когда закончится война...» — то и дело повторяют герои молодого белорусского драматурга Павла Пряжко в пьесе с одноименным названием, спектакль по которому поставил актер Сергей Макаров. Окончание войны связано у героев — Саши, Тани и немки Анни — с ожиданием новой жизни, счастья. Они заслужили это своими страданиями, лишениями. Но вся беда в том, что, даже после подписания акта о капитуляции, война продолжается... Продолжается до тех пор, пока существует человеконенавистническая система, для которой люди — винтики и марионетки, и олицетворением которой в спектакле является Алексей.

В спектакле заняты актеры Иван Мельников, Христина Данилова, Михаил Митерев, Олеся Кондратьева.

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Когда и где: 7 мая в театре «Скоморох»

Время и стоимость: 19:00, 300 рублей

Аудитория: 12+

Экскурсии по выставке «Утро космической эры»

Современное «космическое» художественное искусство воплотилось в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном творчестве. Работы из фондов Томского художественного музея и частных коллекций выполненные в различных техниках, будут представлены на выставке «Утро космической эры».

Посетители смогут почувствовать эмоции художников, вдохновленных мечтой о далеких планетах, о торжестве и необъятных возможностях человеческого разума.

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Когда и где: 8 мая в Томском художественном музее

Время и стоимость: 12:00 и 14:00, 19:00, 50-100 рублей

Аудитория: 6+

Автобусная экскурсия «Фронтовой альбом»

Во время экскурсии томичи узнают как жил и боролся Томск в годы Великой Отечественной войны, побывают в Лагерном саду, посетят Некрополь Южного кладбища, услышат рассказ о доблести, о подвигах, славе земляков.

Запись на экскурсию по телефонам: 53-21-21, +7 909 542 0020. Продолжительность экскурсии — два часа.

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Когда и где: 8 мая, отъезд от пл. Ленина, 4

Время и стоимость: 12:00, 500 рублей

Аудитория: 6+

Архитектурная прогулка «Томск в стиле модерн»

На рубеже XIX и XX веков стиль модерн быстро и ярко распространился по всему миру. Несмотря на свою отдаленность, Томск не остался в стороне от модных течений. Во время прогулки у гостей будет возможность внимательно рассмотреть удивительные памятники, узнать об истории зданий и познакомиться с особенностями многоликого и загадочного архитектурного стиля модерн.

Продолжительность прогулки 3-3,5 часа. Предварительная запись обязательна.

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Когда и где: 8 мая

Время и стоимость: 12:30, 600 рублей, дети до 14 лет — бесплатно

Аудитория: 6+

Читакль «Пегий пёс, бегущий краем моря»

«Пегий пёс, бегущий краем моря» — это красивая северная притча, наполненная поэтичными мифологемами, рисующими жизнь сахалинских нивхов в неразрывной связи с их верой в одушевленность природы, представлениями о взаимопроникновении мира людей и мира духов. Сюжет о борющихся с враждебными силами природы охотниках близок и людям XXI века, ибо это непреложные истины о долге, любви, верности и самопожертвовании.

Читают: заслуженные артисты России Евгений Казаков и Татьяна Угрюмова, Евгений Шевелёв.

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Когда и где: 10 мая в камерном зале БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость: 19:00, 1000-15000 рублей.

Аудитория: 12+

Спектакли в театре «2+Ку»

«2+Ку» — самый атмосферный театр Томска, в который обязательно стоит сходить. Здесь посетителей встретят говорящие куклы-аниматроники и удивительный деревянный зрительный зал. В майские праздники в театре ежедневно идут спектакли для детей разного возраста: «Соло для Медвежонка», «Как исполняются желания», «Про Ёжика» и другие. Также пройдут видеопоказы спектаклей создателя театра Владимира Захарова. Театр будет работать ежедневно, начало спектаклей в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Полная афиша — на сайте театра.

Когда и где: 7, 8, 9 и 10 мая в театре «2+Ку»

Стоимость: сколько заплатить за посещение решают сами посетители

Аудитория: 3+

Драма Вонга Кар-Вая «Чунгкингский экспресс»

Полицейский с жетоном №223 переживает разлуку с любимой. Работа прикидывается судьбой и сводит его с бывшей информаторшей, вынужденной спасаться от недовольных партнеров по бизнесу. Еще один полицейский №633 по удивительному совпадению также переживает вынужденное одиночество. Ему невдомек, что миловидная, хотя и немного странная работница ночного фастфуда давно строит планы на его счет. Обманным путем она завладевает дубликатом ключей от его квартиры и регулярно туда наведывается. Полицейский замечает изменения в обстановке, но недоумевает по поводу их происхождения.

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В ролях: Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо, Валери Чоу

Когда и где: с 6 мая в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Экскурсия по выставке «Сибиряки вольные и невольные»

Как появились в Сибири наши предки? Как они жили и осваивали этот суровый край? Об этом расскажет выставка «Сибиряки вольные и невольные»

Запись онлайн или по телефону 90-19-20.

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Когда и где: 8 мая в Томском краеведческом музее

Время и стоимость: 14:00, 200-300 рублей

Аудитория: 18+

Экскурсии на Таловские чаши и Дызвездный ключ

Томичей приглашают на экскурсию к чудесам томской природы — Таловским чашам и Дызвездному ключу.

Прогулка по весенней сибирской тайге, визит к гнезду Шамана, купание в реке Тугояковке (для смельчаков) и заряд бодрости на долгие будни — все это ждет гостей.

Об одежде, пайке и защите от насекомых организаторы просят позаботиться заранее.

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Когда и где: Таловские чаши — 8 мая, старт от гостиницы «Томск»; Дызвездный ключ — 10 мая, старт от 10 корпуса ТПУ (пр-т Ленина, 2)

Время и стоимость: 10:00, 650-750 рублей

Аудитория: 10+

Живая ролевая игра «Если дорог тебе твой дом»

Октябрь 1941-го, Московская оборонительная операция. Красная Армия делает все, чтобы остановить гитлеровцев в районе Вязьмы. Игроки возглавят 162-ю стрелковую дивизию. Советские офицеры решат, за что сражаются.



«Если дорог тебе твой дом» — это историческая драма с элементами командно-штабной игры, на 8-13 игроков. Что их ждет: военная академия, где научат оборонять Родину; армейский штаб, где куется победа; динамичная модель боя на передовой, где решается исход сражения. Длительность игры — 4-5 часов.

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Когда и где: 9 мая игровая площадка «Dive», ул. Пушкина 27ж.

Время и стоимость: 15:00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Экскурсия-квест «Жизнь в тылу и «Курс молодого бойца или дневник сержанта Васильчикова»

В День Победы юных томичей приглашают на экскурсию-квест, где они узнают о роли нашего города в ВОВ, жизни томичей в тылу, познакомятся с героями и их подвигами.

Ребятам предстоит отправиться в прошлое и расшифровать записи дневника сержанта Васильчикова. Задания включают в себя различные истории и темы, связанные с томской историей периода Великой Отечественной войны:

радиощуп-прибор для нахождения осколков в теле;

дефектоскопная тележка — поиск трещин в рельсах;

посылки на фронт.

Ботанический сад, изучение бактерицидных свойств растений;

госпитали, помощь раненым;

«Бессмертный полк»;

письма с фронта.

Когда и где: 9 мая, старт от Арки Городского сада (ул. Герцена 6, стр. 3)

Время и стоимость: 12:00, 14:00, 16:00, 300 рублей

Аудитория: 7+

Виктор Нилов: «Военная тайна Научной библиотеки»

Известный томский историк-краевед, журналист и драматург Виктор Нилов выступит в музее с рассказом на тему «Военная тайна Научной библиотеки». Одноименный очерк, опубликованный в 1986 году, стал краеведческой сенсацией: Виктор Захарович обнаружил, что во время Великой Отечественной войны в Томске полулегально хранились рукописи Сергея Есенина! В ходе встречи автор расскажет о своем очерке и впервые прочитает его как артист-исполнитель, а также ответит на вопросы и сделает необходимые дополнения. Виктор Захарович также упомянет об известных людях, связанных с культурной и научной жизнью Томска тех лет: от профессора Владимира Кессениха и директора библиотеки ТГУ Веры Наумовой-Широких до легендарной актрисы томской «Драмы» Елены Одоевской-Скалон.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по тел. +7 906 957-47-87, в директ инстаграма музея или в комментариях. Подробнее.

Когда и где: 10 мая в музее «Профессорская квартира»

Стоимость: 17:00, 100-200 рублей

Аудитория: 18+⠀

Прогулки в парке «Околица»

Парк «Околица» — первый за Уралом сельский парк, который располагается в 17 километрах от Томска в селе Зоркальцево. Территория его составляет около 16 гектаров и представляет собой настоящий музей под открытым небом. С 2013 года парк является местом проведения международного фестиваля-конкурса «Праздник Топора», собирающего плотников и резчиков по дереву со всего мира и десятки тысяч зрителей со всей Сибири.

Уникальные работы мастеров-участников конкурса расположены по всей территории парка: дружелюбный тигр и фантастический дракон, удалой казак и мастеровитый кузнец, красна девица и птица счастья, парусный корабль, военные грузовик и танк.

Для посещения экстримпарка в будние дни по групповым заявкам и бронирования беседок обращаться по телефонам 609-169 или +7-913-829-93-45.

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Когда и где: ежедневно с 8:00 до 22:00. Экстримпарк: по субботам — с 10:00 до 19:00, по воскресеньям — с 10:00 до 18:00

Стоимость: 200-300 рублей

Аудитория: 18+

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