Томичей приглашают на спектакль с дополненной реальностью

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2021 // Фото: tomskmuseum.ru

В понедельник, 24 мая, в Томском краеведческом музее состоится премьера спектакля «7×7» по пьесе Светланы Петрийчук. Постановка разбита на 7 отдельных частей, собирающихся в единое произведение, а роль декораций, реквизита и части героев истории будут выполнять элементы дополненной реальности.

«Основу цикла пьес, для проекта составят истории, связанные с семейной памятью, записанные через наш проект „Сибиряки вольные и невольные“, который дал толчок к исследованию генеалогии в Томске. У нас в архиве уже храниться более 600 семейных историй, которые, по сути создают портрет сибиряка. Драматург Светлана Петрийчук, совместно со старшим научным сотрудником музея Татьяной Назаренко перевели часть этих историй на язык театра. И создали 7 ярких пьес для нашего спектакля», — сообщают организаторы.

Зрителям предлагается выбор: посмотреть одну часть, продолжительностью 7 минут, или все семь. Для погружения в атмосферу происходящего гости получат планшеты и наушники. В спектакле будет активно использоваться технология дополненной реальности, в которой виртуальные объекты накладываются на реальный мир.

Посмотреть постановку можно с 24 по 30 мая. Билет на 7-минутный спектакль обойдется в 150 рублей. На все 7 частей — 700 рублей. Всего в зале может присутствовать только шесть человек.

Над проектом работают директор музея Святослав Перехожев, режиссер Томского ТЮЗа Дмитрий Гомзяков, драматург Светлана Петрийчук (Москва), известная томскому зрителю по проекту «#БОЛЬШИЕОТКРЫТОЧИТКИ В ТЮЗЕ», старший научный сотрудник музея Татьяна Назаренко, концепт автор Алёна Шафер, видеограф Михаил Заиканов (Москва). За реализацию технологии дополненной реальности отвечает IT-компания «Рубиус».

Узнать подробности о проекте, ознакомиться с пьесами и приобрести билеты можно на сайте музея.

Напомним, проект томского кибертеатра стал победителем благотворительного конкурса «Новый театр» Фонда М. Прохорова в 2020.

Проект является победителем благотворительного конкурса «Новый театр» Фонда М. Прохорова в 2020.

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