«Кибер-театр» Томского областного краеведческого музея победил в конкурсе «Новый театр»

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Проект «Музейный кибер-театр «7×7» Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова стал победителем Открытого благотворительного конкурса «Новый театр» Частного благотворительного Фонда Михаила Прохорова.

Как сообщают авторы, музейный кибер-театр «7×7» — это театрально-музейный проект о семейной памяти, созданный с использованием дополненной реальности в мобильном пространстве. Частью проекта является спектакль, созданный на основе цикла коротких пьес. Первую постановку томичи смогут увидеть в мае 2021 года.

«Это будет спектакль в уникальном пространстве, где семь главных героев: шесть зрителей и один актер. По сути, это пространство театра одного экспоната, в котором будет разворачиваться семь сюжетов про одну семейную реликвию. Каждый зритель может посмотреть одну историю или же все, тем самым получить наиболее полное впечатление от Нового театра. Истории происходят как в реальном мире, так и в магическом мире, которое создается при помощи новых технологий», — говорится в сообщении.

Основная идея концепции театральной постановки — объединение реального и виртуального мира во время действия пьесы. Возможности дополненной реальности позволят создать цифровые объекты и образы, которые будут выполнять роль декораций, реквизита и других героев истории. Предполагается, что зрители смогут самостоятельно контролировать погружение в виртуальную реальность. Они будут посмотреть все представление через AR-приложение и одновременно наслаждаться игрой актера на сцене. Сценарий развернется таким образом, что актер постоянно или периодически общается и взаимодействует с объектами виртуальной реальности. Действия и реакция актера на виртуальные объекты побудят зрителя обратиться к AR-приложению, чтобы увидеть полную картину.

Действия виртуальных объектов и актера синхронизированы по времени. В результате этого возникнет эффект погружения актера в виртуальную реальность. По необходимости спектакль может транслироваться онлайн. Все дополнительные материалы будут доступны на сайте музея.

«Мы знаем, что человеческий мозг воспринимает любую информацию только в течение короткого периода, это в среднем семь минут. Потом человек начинает эту информацию перерабатывать и рефлексировать. Именно поэтому мы решили создать семь кротких пьес, которые будут длиться по семь минут каждая. Но целиком — это законченное произведение из семи сюжетов. Зритель имеет выбор посмотреть одну пьесу или же посмотреть все семь. Мы знаем, что зритель не всегда имеет желание или возможность получить театральный опыт, мы же хотим предоставить ему возможность преодолеть некий страх перед „элитарным“ искусством и запустить у него механизм желания познания театра», — объясняют организаторы.

Основу цикла пьес для проекта составят истории, связанные с семейной памятью, записанные через наш проект «Сибиряки вольные и невольные», который дал толчок к исследованию генеалогии в Томске. У нас в архиве уже хранится более 600 семейных историй, которые по сути создают портрет сибиряка.

Над проектом работают директор музея Святослав Перехожев, режиссер Томского ТЮЗа Дмитрий Гомзяков, драматург Светлана Петрийчук (Москва), известная томскому зрителю по проекту «#БОЛЬШИЕОТКРЫТОЧИТКИ В ТЮЗЕ», старший научный сотрудник музея Татьяна Назаренко, художник, автор идеи Алёна Шафер, видеограф Михаил Заиканов (Москва). Также в проекте участвует IT-компания «Рубиус», которая поможет осуществить все в виртуальном и реальном мире. Сборкой пространства займется группа компаний «Инструмент».

Новый театр — открытый благотворительный конкурс на финансирование спектаклей, а также специально созданных театральных произведений (перформансов, читок, спектаклей-инсталляций, театральных променадов и других постановок в экспериментальных жанрах) на территории России. Конкурс нацелен на стимулирование создания инновационного театрального зрелища, на содействие развитию и распространению независимого, негосударственного театра в России, знакомство зрителей России с современной театральной мыслью.

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