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Томичам покажут работу полевого госпиталя времен Великой Отечественной войны

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Завтра, 30 апреля, на территории томского базового медицинского колледжа начнет работать реконструкция «Медсанбат», которая станет частью интерактивных площадок в рамках подведения итогов регионального фестиваля патриотической культуры «Путь на Олимп».

Посетители площадки смогут увидеть в каких условиях приходилось работать медикам в годы войны, понаблюдать за обучением санинструкторов, посмотреть на операции в полевых условиях. Любому желающему сделают имитацию боевой раны в перевязочной госпиталя, а также будет работать фотозона «Вступи в ряды Красной Армии».

Руководитель проекта Евгения Сафронова отмечает, что студенты и преподаватели медколледжа уже шестой год подряд создают ко Дню Победы реконструкцию полевого госпиталя «Медсанбат» в память об истории военных лет. С данной площадкой организаторы и сотрудники мероприятия являются постоянными участниками международного российского фестиваля исторической реконструкции «Сибирский огонь», который проходит под Новосибирском в начале лета.

«Традиционно с 2016 года мы строили реконструкцию на Новособорной площади к 9 мая, но в связи с пандемией в прошлом году мы успели только сделать несколько выездных площадок в Томске и в Колпашево, а также онлайн-площадку. В этом году, к сожалению, также 9 мая мы не сможем встать на городские площадки в массовом формате», — уточняет Евгения Сафронова.

По ее словам в создании реквизита участвует команда сотрудников и студентов, управление молодежной политики администрации Томска, томский техникум социальных технологий и томские реконструкторы.

Все желающие могут посетить мероприятие 30 апреля по адресу улица Смирнова 44/1 с 13:30 до 16:00. Также будет проведена онлайн трансляция в «Инстаграм».

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Томске отменены все масштабные массовые шествия, однако мероприятия, не связанные с массовым скоплением людей все же пройдут. В День Победы состоятся уличные выставки, у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области.

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