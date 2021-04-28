Томички привезли «серебро» и «бронзу» с первенства России по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсменки Юлия Киямова и Алина Иванцова стали призерами первенства России по бодибилдингу, сообщает региональный департамент молодежной политики, физкультуры и спорта.

На состязаниях в Краснодаре Томскую область представляли 11 спортсменов. Юлия Киямова, действующая чемпионка нашего региона и Сибири, завоевала серебряную медаль и звание вице-чемпионки России среди юниорок в номинации «фитнес-бикини до 166 см». Спортсменка тренируется под руководством Алексея Плюхина.

Еще одна томская спортсменка Алина Иванцова взяла бронзовую медаль среди юниорок в категории «фитнес-бикини выше 166 см». Тренером является Вадим Кораблев.

Кроме того, в рамках кубка России томичи Владимир Мациевский, Мария Жданова и Юлия Киямова попали в финальные топ-6 в своих категориях. Спортсмены прошли квалификацию в сборную команду России и получили право на участие в международных турнирах в 2021–2022 годах.

Напомним, ранее Юлия Киямова стала обладательницей двух золотых медалей и Кубка абсолютной чемпионки по фитнес-бикини на всероссийском спортивном фестивале Siberian Power Show.

Об истории томского фитнеса и бодибилдинга можно узнать в нашем материале.

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