Томичка стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2021 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Юлия Киямова стала обладательницей двух золотых медалей и Кубка абсолютной чемпионки по фитнес-бикини на всероссийском спортивном фестивале Siberian Power Show, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Соревнования прошли в Красноярске и собрали более 600 спортсменов из 13 стран. Томскую команду представляли 11 человек, однако в финалы вышли только двое.

Действующая абсолютная чемпионка Сибири томичка Юлия Киямова повторила успех прошлого года. Сначала спортсменка победила среди юниорок в номинации «фитнес-бикини до 166 см», а потом Юлия взяла кубок абсолютной чемпионки среди юниорок. Кроме того, томичка стала лучшей в открытой категории «фитнес-бикини до 164 см».

Юлия Киямова тренируется под руководством Алексея Плюхина.

Об истории томского фитнеса и бодибилдинга можно узнать в нашем материале.

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