В Томске спасли всех собак, застрявших на острове

27 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС/ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 27 апреля, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали собак, застрявших на острове Нижний Боярский на реке Томь. Животные не могли выбраться самостоятельно из-за сильного течения.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сегодня из-за снизившегося уровня воды спасателям вместе с волонтерами удалось обойти весь остров. Здесь они обнаружили логово с шестью щенками и взрослой собакой, вероятно, их матерью.

«Собака кинулась в воду и самостоятельно перебралась на большой берег. Спасатели на аэролодке „страховали“ переплыв, так как поймать в воде её было очень сложно», — отметил начальник Томской областной поисково-спасательной службы Евгений Кабаков.

В свою очередь представители «Верного друга» на острове не осталось собак. Щенки отправились в приют, где будут содержаться, пока их не пристроят в добрые руки.

Ранее сообщалось, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер) спасатели ПСС вместе со специалистами организации «Верный друг» сумели доставить с острова двух животных.

Фото: ТО ПСС/ГУ МЧС по Томской области

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