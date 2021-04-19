В Томске спасают собак, застрявших на острове посередине Томи

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске сотрудники ТО ПСС проводят операцию по вызволению собак с острова Нижний Боярский на реке Томь. Животные не могли выбраться из-за сильного течение в реке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С сообщением о произошедшем в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они рассказали, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска.

Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер) на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы.

Спасатели совместно со специалистами организации «Верный друг» отправились на аэролодке «Аллигатор» на остров, где находились собаки. Плотные заросли помешали специалистам отловить всех животных, однако в результате операции две собаки оказались на берегу. Одна уехала вместе с представителями «Верного друга», другая, к сожалению, сбежала.

Как сообщили участники операции, щенков на острове замечено не было — только взрослые собаки и «подростки». В настоящий момент принято решение о контроле за ситуацией — в случае, если уровень воды поднимется до критической отметки, специалисты вновь отправятся на остров для отлова. Также, на остров был доставлен запас корма для животных.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался в ночь на четверг, 15 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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