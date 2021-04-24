Вода вернется в дома томичей сегодня вечером, но пользоваться ей рекомендуют лишь завтра утром

24 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Томскводоканала"

Сегодня утром, 24 апреля, в 5.00 специалисты «Томскводоканала» завершили комплекс работ на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9, а также на общегородских коммуникациях, сообщает пресс-служба предприятия.

На данный момент начался запуск водовода первого подъема. Затем начнется наполнение магистрального водовода №9. Далее вода поступит в резервуары на станции Подземного водозабора и Насосно-фильтровальную станцию. Запуск всей системы будет производиться постепенно для того, чтобы избежать гидравлических ударов.

В сообщении отмечается, что вода в некоторых микрорайонах, попавших под отключение, появится в 19:00–21:00.

«Однако не исключено, что при наборе ресурса томичами в указанное время возможно изменение цветности. Это связано с тем, что 70% трубопроводов схемы водоснабжения выполнены в стальном исполнении, и систему необходимо „пролить“. Сначала подача водоснабжения возобновится на первых этажах строений, а также в тех домах, которые расположены недалеко от точки наполнения водовода. В некоторых жилых строениях вода может появиться, потом на какое-то время пропадать, потом снова появиться, — что связано с неровным рельефом местности», — говорится в сообщении.

В связи с этим томичам не рекомендуют производить набор воды в указанное время. Пользоваться ресурсом после «пролива» системы томичи смогут утром, 25 апреля.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение воды в Томске продлится до 16.00 воскресенья, 25 апреля. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Во время отключения будет организован подвоз воды. С его графиком, а также адресами колонок и родников можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: пресс-служба «Томскводоканала»

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