Масштабное отключение воды в Томске: график подвоза воды, адреса колонок и родников

С 23 по 25 апреля большая часть Томска останется без воды. Это связано с отключением магистрального водовода №9, снабжающего водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты предприятия уже приступили к работам. Они заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр — 1020 мм, длина — 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе.

Смотреть список адресов, по которым не будет холодной воды с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля.

Отметим, что в некоторых домах горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется по закрытой схеме. Тем самым, во время отключения холодной воды также может отсутствовать и горячая. Уточнить, какая именно схема ГВС в конкретном доме можно в организации, занимающейся обслуживанием жилого строения (УК, ТСЖ и пр.).

Смотреть график подвоза воды для населения, который организует «Томскводоканал».

В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область). Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети.

Смотреть список водопроводных колонок на территории, не попадающей под отключение. В них можно будет набрать воду круглосуточно.

Смотреть список родников, в которых можно пополнить запасы воды.

Ранее сообщалось, что из-за масштабного отключения воды томские детсады и школы частично перейдут на удаленный режим.

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